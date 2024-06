Secondo quanto riferito, Apple sospende il lavoro su Vision Pro 2

Apple ha sospeso il lavoro sulle cuffie Vision Pro di seconda generazione per concentrarsi esclusivamente su un modello più economico, riporta The Information .

Si credeva ampiamente che Apple avesse intenzione di dividere la sua linea di prodotti Vision in due modelli, con un modello “Pro” e un modello standard a basso costo. Si dice che nell’ultimo anno l’azienda abbia depriorizzato le prossime cuffie Vision Pro, assegnando gradualmente meno dipendenti al progetto.

Apple ha inizialmente spostato l’attenzione sulla riduzione del costo dei componenti del modello di prima generazione e sulla creazione di un display aggiornato per il modello successivo. Ora, a quanto pare, la società ha detto ad almeno uno dei suoi fornitori di aver sospeso il lavoro sulla prossima generazione delle sue cuffie Vision Pro. Si sta ancora lavorando su un prodotto “Vision” più conveniente con meno funzionalità.

Presumibilmente la società ha iniziato a lavorare su un dispositivo Vision più economico nel 2022 con il nome in codice “N109”. L’obiettivo è vendere questo modello allo stesso prezzo di un iPhone di fascia alta , che può arrivare a 1.600 dollari. Quando Apple iniziò a lavorare sul dispositivo, cercò di rilasciarlo alla fine del 2024, ma all’inizio di quest’anno non aveva ancora un prototipo definitivo. Si dice che la società abbia faticato a trovare modi per ridurre i costi del modello senza sacrificare troppe funzionalità, il che significa che probabilmente andrà oltre la data di rilascio rivista della fine del 2025.

Apparentemente Apple vuole mantenere i componenti del display high-end del Vision Pro nel modello low-cost, che sono tra i componenti più costosi del dispositivo. MacRumors aveva precedentemente riferito che il modello più economico presenterà gli stessi display di fascia alta del Vision Pro, ma con meno fotocamere, un archetto più semplice e altoparlanti più piccoli. Apple vuole anche rendere le sue cuffie più economiche almeno un terzo più leggere delle Vision Pro.

Un fornitore che produce componenti chiave per Vision Pro ha apparentemente tagliato la produzione del 50% a maggio dopo aver ricevuto una previsione da Apple che prevedeva una domanda più debole del previsto. Le informazioni di questo fornitore suggeriscono che Apple non ha prodotto più di 500.000 unità Vision Pro quest’anno, e non prevede di farne molto di più fino ad agosto.

Le informazioni dicono che è ancora possibile che Apple riprenda il lavoro su un visore Vision Pro di seconda generazione in futuro.

