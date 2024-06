Spotify lancia il piano Premium più economico da $ 10,99 al mese senza audiolibri

Spotify ha annunciato oggi il lancio di un nuovo piano a pagamento Basic che offre un piccolo sconto per l’eliminazione dell’accesso agli audiolibri. Al prezzo di $ 10,99 al mese, l’opzione Basic include tutti i vantaggi musicali di Spotify come la riproduzione senza pubblicità, ma senza tempo di ascolto mensile aggiuntivo dell’audiolibro.

Il piano Premium Individual standard da $ 11,99 offerto da Spotify include la riproduzione senza pubblicità e 15 ore di ascolto di audiolibri al mese da un catalogo di oltre 250.000 titoli. Fino ad ora, Spotify non permetteva ai clienti di optare per un piano più economico che non includesse l’accesso agli audiolibri, poiché veniva automaticamente incluso nel piano di livello più basso.

Spotify a giugno ha aumentato il suo prezzo base da $ 10,99 a $ 11,99 per “offrire agli utenti la migliore esperienza”, ma con il nuovo piano Basic, i clienti che non desiderano utilizzare la funzione audiolibro possono ottenere il prezzo precedente di $ 10,99 al mese.

La nuova opzione di Spotify da $ 10,99 al mese è alla pari con il prezzo di $ 10,99 di Apple Music , quindi Spotify non costa più $ 1 in più rispetto ad ‌Apple Music‌ per il servizio di abbonamento musicale di base.

Non ci sono state modifiche ai prezzi degli altri piani. Duo ha un prezzo di $ 16,99 e Family ha un prezzo di $ 19,99. Spotify ha anche un piano da $ 9,99 al mese che offre 15 ore di ascolto di audiolibri con musica supportata da pubblicità.

