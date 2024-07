Adobe Photoshop può creare immagini generate dall’intelligenza artificiale con istruzioni di testo

Adobe Photoshop può creare immagini generate dall’intelligenza artificiale da istruzioni di testo. La funzionalità, supportata da Adobe Firefly, è ora ampiamente disponibile ma promette un “impegno per un’intelligenza artificiale a misura di creatore”.

Adobe Photoshop offre immagini accettabili generate dall’intelligenza artificiale?

Proprio come i Large Language Models (LLM) come Dall-E, Mid-Journey e molti altri, Adobe Photoshop ora offre immagini generate dall’intelligenza artificiale. Il viaggio dal testo all’immagine è gestito da Adobe Firefly, un’intelligenza artificiale generativa ( Gen AI ) che Adobe aveva iniziato a prendere in giro in aprile .

Secondo alcuni dei primi utilizzatori, la Gen AI di Adobe, ora ampiamente disponibile tramite Photoshop, può produrre immagini decenti. Tuttavia, secondo quanto riferito, in Photoshop si possono osservare le solite anomalie, incoerenze e imprecisioni sistemiche di altri famosi creatori di immagini Gen AI .

Uno dei maggiori vantaggi della Gen AI di Adobe Photoshop è che i creatori si trovano già all’interno di uno degli editor di immagini più popolari e versatili. Pertanto, gli utenti possono modificare i propri messaggi di testo per ottenere risultati migliori o utilizzare Photoshop per correggere eventuali errori o elementi indesiderati.

Adobe Photoshop dispone ormai da tempo della funzionalità di riempimento generativo. Fino ad oggi consentiva agli utenti di aggiungere, estendere o rimuovere parti specifiche di un’immagine.

Similmente alle immagini generate dall’intelligenza artificiale recentemente introdotte, Photoshop si affida ad Adobe Firefly Gen AI per il riempimento generativo. Nello specifico, il modello Firefly Image 3 alimenta queste funzionalità.

La funzione Riempimento generativo ora riceve un componente aggiuntivo Dettagli avanzati. Consente ai creatori di aggiungere rapidamente dettagli o motivi a un’immagine utilizzando semplici istruzioni di testo . Inutile dire che queste funzionalità potrebbero ridurre significativamente il tempo necessario per creare o modificare un’immagine.

Adobe ha riaffermato il suo “impegno per un’intelligenza artificiale a misura di creatore”. Ciò potrebbe implicare che i motori Gen AI dell’azienda non siano “formazione sui contenuti dei clienti”.

Adobe ha promesso che avrebbe adottato un approccio favorevole ai creatori come parte dei suoi principi etici di affidabilità, responsabilità e trasparenza sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, queste affermazioni potrebbero presto essere messe alla prova quando le immagini create utilizzando le nuove immagini generate dall’intelligenza artificiale di Adobe Photoshop inizieranno a diventare di pubblico dominio.

