Apple approva il primo emulatore PC retrò per iPhone, iPad e Vision Pro

Questo fine settimana Apple ha approvato l’emulatore PC gratuito “UTM SE” per l’App Store su iPhone, iPad e Vision Pro. L’app consente agli utenti di emulare vecchie versioni del sistema operativo Windows, macOS, Linux e altro per avviare software e giochi classici sui dispositivi Apple.

Essendo il primo nel suo genere ad essere consentito sull’App Store, UTM SE offre diverse funzionalità uniche come il supporto della modalità VGA per la grafica e la modalità terminale per sistemi operativi di solo testo, emulazione di architetture x86, PPC e RISC-V, supporto per pre macchine costruite e la possibilità di creare macchine avviabili personalizzate.

Apple inizialmente aveva rifiutato l’app a giugno, nonostante avesse cambiato la sua politica globale sull’App Store ad aprile riguardo agli emulatori di giochi retrò . Secondo gli sviluppatori, Apple ha affermato che l’app ha violato la regola 4.7 delle linee guida per la revisione delle app perché “il PC non è una console”, indipendentemente dal fatto che esistano giochi Windows/DOS retrò per PC che UTM SE può essere utile eseguire.

Apple ha inoltre ritenuto UTM SE inadatto ai marketplace di terze parti nell’Unione Europea, perché violava la regola 2.5.2 delle sue Linee guida per la revisione della notarizzazione. Tale regola afferma che le app devono essere autonome e non possono eseguire codice “che introduce o modifica caratteristiche o funzionalità dell’app, incluse altre app”.

Dopo il rifiuto di Apple, lo sviluppatore di UTM ha detto che non avrebbero continuato ad andare avanti e indietro perché l’app sarebbe diventata “un’esperienza scadente”. Tuttavia, dopo l’aiuto del team AltStore e di un altro sviluppatore per lavorare su alcune modifiche, UTM SE è stato finalmente approvato da Apple sabato.

Come con altri emulatori, UTM SE richiede che gli utenti forniscano i sistemi operativi che desiderano emulare, ma il sito UTM include guide per l’emulazione da Windows XP a Windows 11, nonché download di macchine Linux virtuali predefinite. UTM SE può essere scaricato dall’App Store [ Link diretto ].

