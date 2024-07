Apple Watch Ultra 3: tutto ciò che sappiamo finora

Si prevede che l’Apple Watch Ultra 3, che verrà rilasciato nel settembre 2024 insieme all’iPhone 16, offrirà meno aggiornamenti rispetto al suo predecessore, l’Apple Watch Ultra 2. Continua a leggere per scoprire quali sono i cambiamenti che si vociferano.

Quando Apple Watch Ultra 2 ha debuttato lo scorso anno, le nuove funzionalità principali includevano un display più luminoso del 50%, un chip S9 più veloce, un gesto “Doppio tocco” per interagire con l’orologio senza toccare lo schermo, Siri sul dispositivo e una maggiore memoria interna. Sfortunatamente, è improbabile che la prossima versione del dispositivo raggiunga questi livelli elevati. Ecco cosa dicono le indiscrezioni.

Tecnologia di visualizzazione

Inizialmente, si credeva che Apple stesse lavorando su un Apple Watch Ultra con un display microLED, che avrebbe fornito maggiore luminosità, migliore contrasto e migliore efficienza della batteria. Tuttavia, questi piani sembrano essere stati rinviati a tempo indeterminato. Apple ha lavorato sulla tecnologia dei display microLED per diversi anni , ma il progetto è stato abbandonato nel 2024 e al momento non ci sono piani per un Apple Watch microLED nel prossimo futuro.

D’altro canto, si dice che Apple stia adottando la nuova tecnologia dei pannelli OLED a basso consumo energetico nei nuovi modelli di Apple Watch per ridurre ulteriormente il consumo energetico del suo display sempre attivo. Se è così, è improbabile che Apple utilizzi la tecnologia nel suo ultimo modello della serie senza portarla anche sul suo ultimo modello Apple Watch Ultra.

Progetto

Il design dell’Apple Watch Ultra 3 rimarrà probabilmente sostanzialmente invariato. Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente affermato che l’Apple Watch Ultra di terza generazione di quest’anno avrà “più o meno lo stesso aspetto dell’originale”. In precedenza aveva suggerito che sarebbe in arrivo un ” Apple Watch X ” completamente ridisegnato con una cassa più sottile e cinturini magnetici, ma è probabile che si tratti di un modello diverso dall’Ultra, e ha detto che sarebbe stato rilasciato “nel 2024 o 2025”.

Nuove caratteristiche

È probabile che l’Apple Watch Ultra 3 includa funzionalità migliorate di monitoraggio della salute come il monitoraggio della pressione sanguigna e il rilevamento dell’apnea notturna , allineandosi con le presunte funzionalità dell’Apple Watch Series 10 / X.

La funzionalità di monitoraggio della pressione sanguigna consentirà agli utenti di sapere se la loro pressione sanguigna tende al rialzo e fornirà agli utenti un’opzione per annotare cosa stavano facendo quando si è verificata l’ipertensione. Tuttavia, non verranno forniti numeri specifici di pressione sanguigna. Nel frattempo, il rilevamento dell’apnea notturna utilizzerà la cronologia del sonno e i modelli di respirazione per stimare se qualcuno soffre di apnea notturna, con l’orologio che suggerisce agli utenti di contattare un medico in tal caso.

Secondo l’analista della catena di fornitura Apple Ming-Chi Kuo , l’Apple Watch Ultra 3 non dovrebbe avere “quasi” nuovi aggiornamenti hardware rispetto all’Apple Watch Ultra 2. La sua formulazione suggerisce che le presunte funzionalità di rilevamento della pressione sanguigna e dell’apnea notturna saranno basate sull’apprendimento automatico/basate su software, facendo affidamento sui sensori esistenti.

watchOS 11

Una cosa di cui possiamo essere sicuri è che Apple Watch Ultra 3 eseguirà watchOS 11 , l’ultima versione del sistema operativo Apple Watch. Apple ha presentato in anteprima il software durante la WWDC di giugno e gli utenti possono aspettarsi una serie di aggiornamenti e miglioramenti, come widget Smart Stack aggiuntivi, check-in per messaggi e allenamenti, un’app Vitals per visualizzare i principali parametri di salute, un’app Translate, un nuovo Apple Funzionalità di pagamento denominata Tap to Cash, carico di allenamento per allenamenti, tipi di allenamento aggiuntivi, anelli di attività più personalizzabili e altro ancora.

VIA