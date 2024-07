Fostex ha annunciato i rivoluzionari TH1000RP e TH1100RP

Esistono diverse aziende audio di alto livello sul mercato e Fostex è una di queste. È nel settore audio da parecchio tempo e questo si vede nei suoi prodotti. Fostex ha appena annunciato le sue nuove cuffie di punta per audiofili, la TH1000RP e la TH1100RP . Queste saranno le cuffie più premium dell’azienda.

Non si nasconde che queste saranno delle cuffie piuttosto premium e costose. Il TH1000RP costerà $ 2.499 mentre il TH1100RP costerà $ 2.699 al momento del lancio. Quindi, queste non saranno le tipiche cuffie da scaffale del negozio.

Fostex ha annunciato le cuffie premium TH1000RP e TH1100RP

La caratteristica principale di queste cuffie è l’alloggiamento unico dei padiglioni auricolari. I driver non sono alloggiati in plastica o metallo, ma sono alloggiati in legno d’acero. Questo tipo di legno è molto denso e conferisce anche all’audio una caratteristica specifica. Quindi, puoi aspettarti bassi profondi e ricchi con alti eccezionalmente nitidi.

Questo suono non si ottiene solo con il materiale dell’alloggiamento. Un’altra caratteristica unica del TH1000RP e del TH1100RP è il materiale speciale utilizzato per colorare l’alloggiamento. L’azienda ha utilizzato Awa Aizome direttamente da Tokushima, in Giappone . Viene dalla pianta dell’indaco e Fostex afferma che questo particolare colorante esalta la bellezza di ogni singola venatura del legno. Abili artigiani applicano la tintura in due mani a mano in Giappone.

Autisti di altissimo livello

Allora, cosa protegge l’abitazione? L’azienda utilizza alcuni driver di alta qualità in queste cuffie, come puoi immaginare. L’azienda ha migliorato la tecnologia dei driver RP (Regular Phase) nell’ultimo mezzo secolo. I nuovi driver presenti nel TH1000RP e nel TH1100RP presentano alcune differenze rispetto ai modelli precedenti che influiscono positivamente sull’audio.

Per cominciare, il diaframma è abbastanza più grande di quello presente nel Fostex T50RP mk3. Questo è il set di cuffie più conveniente dell’azienda. Il diaframma in quelle cuffie è 40 mm x 34 mm. Bene, è stato aumentato a 45,6 mm x 41,6 mm. Oltre a ciò, il numero di magneti è stato aumentato da 3 su ciascun lato a 11 su ciascun lato.

Fostex ha apportato anche altre modifiche ai suoi azionamenti, tra cui la rielaborazione della forma del modello per la bobina stampata sul diaframma. Tutti questi cambiamenti significano che stai ottenendo il miglior suono che Fostex può produrre. Questi driver rielaborati si adatteranno perfettamente all’alloggiamento in legno d’acero, ottimizzeranno il flusso magnetico e produrranno un suono bello e coinvolgente. Sono davvero il sogno di ogni audiofilo.

VIA