Gli utenti di Galaxy Z Flip 6 possono forzare una modalità desktop, ma non è DeX

Sembra che il nuovo Galaxy Z Flip 6 sia dotato di una modalità desktop, anche se non è Samsung DeX . Ufficialmente, nessun modello della gamma Galaxy Z Flip supporta DeX , la modalità desktop dei telefoni Samsung di punta. Tuttavia, esiste un modo per forzare una funzionalità simile nell’ultimo Z Flip.

Come notato dall’esperto Android Mishaal Rahman, gli utenti di Galaxy Z Flip 6 possono abilitare l’opzione “forza modalità desktop” nelle impostazioni di One UI 6.1.1 per ottenere un’esperienza di questo tipo, ma è diversa da DeX. Secondo il rapporto, dopo aver abilitato l’opzione e collegato il dispositivo a uno schermo esterno, verrà visualizzata un’interfaccia utente in stile desktop. Per riferimento, questa opzione non funziona sul Galaxy Z Flip 5 .

C’è una modalità desktop sul Galaxy Z Flip 6, ma non è ancora Samsung DeX

Questa interfaccia utente desktop è meno potente dell’esperienza DeX ufficiale. Il rapporto descrive l’interfaccia utente come un punto intermedio tra la modalità desktop base di Android e Dex. Mancano alcune funzionalità di base, come una barra delle applicazioni, anche se la funzionalità multi-finestra sembra funzionare in modo decente, consentendoti anche di ridimensionare e spostare le finestre delle app .

Ad ogni modo, allo stato attuale, questa modalità desktop forzata presenta dei bug. Ad esempio, se provi a utilizzare la funzione schermo diviso, questa verrà visualizzata sullo schermo del telefono anziché sullo schermo esterno. Inoltre, i pulsanti “ingrandisci” e “riduci a icona” per Windows non funzionano. Attualmente, non è noto se Samsung migliorerà la modalità desktop “forzata” del Galaxy Z Flip 6 in futuro. Tuttavia, sarebbe una gradita aggiunta per gli appassionati di questi pieghevoli.

Secondo Samsung, la mancanza del supporto DeX nella gamma Galaxy Z Flip è dovuta a problemi termici. Sembra che l’azienda abbia riscontrato che la particolare struttura di questi telefoni comporta un surriscaldamento durante l’utilizzo di DeX. In effetti, nessun modello Z Flip supportava nemmeno l’uscita video fino all’arrivo del Galaxy Z Flip 5.

Sebbene Z Flip 5 abbia ottenuto l’uscita video, non supportava ancora DeX. Per ora, i possessori del nuovo Galaxy Z Flip 6 alla ricerca di un’esperienza pseudo-desktop dovranno accontentarsi dell’attuale versione buggata e incompleta.

