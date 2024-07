Google anticipa “Pixel 9 Pro Fold”, un “pieghevole per l’era Gemini”

Questa mattina Google ha pubblicato ufficialmente il suo primo teaser per Pixel 9 Pro , e ora la società ha appena annunciato ufficialmente Pixel 9 Pro Fold. Precedentemente sospettato che fosse Pixel Fold 2 , Google sta ora confermando quale sarà il nome del suo secondo smartphone pieghevole. Pixel Fold 2 infatti non sarà il nome, e invece Google si attiene a un tema qui.

Anche se il nome “Pixel 9 Pro” ha senso, dato che sarà la nona generazione di flagship Pixel, questo sarà solo il secondo pieghevole di Google, che appartiene a una categoria di dispositivi completamente diversa. Detto questo, sembra chiaro che Google voglia continuità con i suoi prossimi telefoni quest’anno. Da qui la decisione di etichettare tutto finora con davanti il ​​“Pixel 9”.

Google ha puntato molto sull’intelligenza artificiale con i suoi dispositivi più recenti e gli attuali progressi informatici. E questi recenti teaser lo rendono sempre più evidente. Google afferma nella sua descrizione teaser su YouTube che Pixel 9 Pro Fold è un telefono pieghevole per l’ era Gemini . Suggerendo che le funzionalità di Gemini e Gemini, in generale, saranno fortemente supportate nel dispositivo in numerosi modi.

Uno di questi modi in particolare sembra essere la possibilità per gli utenti di visualizzare Gemini direttamente sul dispositivo in modo nativo e chiedergli di fare delle cose. Nel teaser di Google, Google chiede a Gemini di “scrivere una lettera di rottura” che inizi con la frase “Caro vecchio telefono”. È uno scherzo evidente sul fatto che gli utenti passino dal loro vecchio dispositivo al nuovo, elegante, pieghevole di Google. Ma è anche molto probabile che si tratti di un assaggio del tipo di integrazione che Gemini avrà su questa generazione di dispositivi Pixel.

Anche Google condivide la data del 13 agosto, proprio come con Pixel 9 Pro. Confermando che la sua prossima lista di telefoni sarà completamente rivelata ufficialmente in questa data.

Il teaser di Google non è la prima volta che appare il nuovo pieghevole. All’inizio di questa settimana, le immagini del dispositivo sono emerse tramite il sito web della Commissione nazionale per le comunicazioni di Taiwan. Parti del dispositivo erano diverse in quanto non era una versione del telefono pronta per il consumatore. Ma in realtà questa era solo la “G” di Google che vedi sul retro di ogni Pixel. Altri aspetti del design sembrano essere ciò che otterrai quando Google inizierà a vendere questo dispositivo entro la fine dell’anno. A parte forse il colore nella fuga di notizie.

Google ora ha anche la pagina di destinazione per “un’era completamente nuova di telefoni”, la serie Pixel 9 basata su Gemini, incluso Pixel 9 Pro Fold , dove maggiori dettagli arriveranno sicuramente nelle prossime settimane.

