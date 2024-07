I modelli MacBook M5 utilizzeranno il nuovo modulo fotocamera compatta nel 2025

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, nel 2025 Apple assumerà un nuovo fornitore di moduli fotocamera compatti (CCM) per i futuri modelli MacBook alimentati dal chip M5 di prossima generazione.

Scrivendo nella sua ultima nota per gli investitori su Medium , Kuo ha affermato che Apple si rivolgerà a Sunny Optical per il CCM nei suoi MacBook M5. L’azienda cinese di lenti ottiche produrrà in serie i CCM in Vietnam e fornirà un sistema di imaging completo integrato in un fattore di forma compatto per i nuovi laptop.

I principali fornitori di moduli fotocamera per MacBook sono attualmente LG InnoTek e Sharp. Nella catena di fornitura dei componenti ottici di Apple, solo Sunny Optical può fornire contemporaneamente CCM e obiettivi in ​​un unico pacchetto, il che offre all’azienda il vantaggio dell’integrazione verticale. Se le spedizioni dei MacBook andranno bene, Kuo prevede che Sunny Optical potrebbe diventare anche il nuovo fornitore CCM per i futuri modelli di iPhone e iPad.

Apple prevede di aggiornare il MacBook Pro da 14 pollici con un chip M4 entro la fine del 2024, e forse potremmo vedere un aggiornamento prima della fine dell’anno. Si prevede che anche i modelli MacBook Pro di fascia alta da 14 e 16 pollici vedranno un aggiornamento alla fine del 2024 con i chip M4 Pro e M4 Max.

Apple sta lavorando su una versione più sottile del MacBook Pro , secondo Mark Gurman di Bloomberg . L’iPad Pro ultrasottile del 2024 funge da modello per la prossima filosofia di design di Apple, con l’azienda che prevede di offrire “i prodotti più sottili e leggeri” in ogni categoria del settore tecnologico.

Non è chiaro quando potrebbe uscire un MacBook Pro più sottile, dal momento che non si vocifera di modifiche al design per l’aggiornamento del 2024, ma è possibile che il 2025 possa essere l’anno in cui Apple debutterà con i laptop riprogettati basati sul chip M5. Si dice anche che Apple stia lavorando su Face ID per Mac, ed è probabile che il MacBook Pro sarà uno dei primi Mac a ottenere Face ID, ma non ci sono dettagli concreti su quando ciò potrebbe accadere.

VIA