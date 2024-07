Il design dual-use del chip Apple M5 alimenterà i futuri Mac e server IA

Secondo quanto riferito, Apple utilizzerà una tecnologia di packaging SoIC più avanzata per i suoi chip M5, come parte di una duplice strategia per soddisfare la sua crescente necessità di silicio in grado di alimentare i Mac consumer e migliorare le prestazioni dei suoi data center e dei futuri strumenti di intelligenza artificiale che si basano su la nuvola.

Sviluppata da TSMC e presentata nel 2018, la tecnologia SoIC (System on Integrated Chip) consente l’impilamento di chip in una struttura tridimensionale, fornendo prestazioni elettriche e gestione termica migliori rispetto ai tradizionali progetti di chip bidimensionali.

Secondo l’ Economic Daily , Apple ha ampliato la sua collaborazione con TSMC su un pacchetto SoIC ibrido di prossima generazione che combina inoltre la tecnologia di stampaggio di compositi in fibra di carbonio termoplastica. Si dice che il pacchetto sia in una piccola fase di produzione di prova, con l’intenzione di produrre in serie i chip nel 2025 e nel 2026 per i nuovi Mac e server cloud AI.

Riferimenti a quello che si ritiene essere il chip M5 di Apple sono già stati scoperti nel codice ufficiale Apple. Apple sta lavorando su processori per i propri server AI realizzati con il processo a 3 nm di TSMC, puntando alla produzione di massa entro la seconda metà del 2025 . Tuttavia, secondo l’analista di Haitong Jeff Pu , i piani di Apple per la fine del 2025 sono di assemblare server AI alimentati dal chip M4.

Attualmente, si ritiene che i server cloud AI di Apple funzionino su più chip M2 Ultra collegati, originariamente progettati esclusivamente per Mac desktop. Ogni volta che viene adottato l’M5, si ritiene che il suo design avanzato a duplice uso sia un segno del piano di Apple a prova di futuro per integrare verticalmente la sua catena di fornitura per funzionalità AI su computer, server cloud e software.

