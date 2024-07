Il popolare emulatore di giochi Delta Retro arriva ufficialmente su iPad

L’emulatore di giochi Delta , che è stato un successo tra gli appassionati di giochi retrò su iPhone, è ora ufficialmente disponibile per iPad, a seguito di un aggiornamento dell’app alla versione 1.6.

Delta è stato estremamente popolare sin dal suo debutto sull’App Store e l’emulatore è stato una presenza costante nelle classifiche principali, con gli utenti che affollano i giochi retrò originariamente apparsi su NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy e Game Ragazzo in anticipo.

Con il supporto iPad nella versione 1.6, gli utenti possono ora sfruttare appieno il display più ampio del dispositivo e giocare a schermo intero. Sono disponibili nuove skin per controller progettate specificamente per iPad e l’app supporta più finestre in Stage Manager e Vista divisa, con i giochi che possono essere messi in pausa facoltativamente quando si cambia finestra. La versione per iPad supporta anche controller di gioco esterni e lo sviluppatore Riley Testut afferma che i giochi emulati si “passano” senza soluzione di continuità tra iPhone e iPad, consentendo ai giocatori di continuare a giocare da dove avevano interrotto.

Testut afferma che la necessità di file BIOS è stata ora eliminata, semplificando il processo di installazione. Gli utenti dovrebbero notare anche un notevole miglioramento nelle prestazioni dei giochi DS. L’aggiornamento introduce vari gesti dei pulsanti del menu, fornendo opzioni di navigazione più intuitive. È stata inoltre aggiunta una funzionalità sperimentale, “Schermate skin controller invertite”, che consente agli utenti di cambiare schermata skin controller in fase di esecuzione, offrendo maggiore personalizzazione e flessibilità durante il gioco.

Testut aveva precedentemente spiegato che Delta per iPad non era originariamente una priorità di sviluppo perché il piano era quello di limitare il lancio dell’emulatore nell’UE tramite il mercato di app alternativo AltStore PAL, che non supporta iPad.

Tuttavia, invertendo una politica vecchia di anni, Apple in aprile ha deciso di consentire gli emulatori di giochi retrò sull’‌App Store‌. Delta è stato quindi reso disponibile sull’App Store come download gratuito negli Stati Uniti e in altri paesi, con gli utenti che supportano lo sviluppatore tramite Patreon . I collegamenti ufficiali per il download dell’ultima versione possono essere trovati sul sito web Delta .

VIA