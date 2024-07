Il ruolo delle action figure: da passione a strumento di marketing

Le action figure sono diventate nel tempo un fenomeno culturale e commerciale rilevante. Originariamente erano concepite come semplici giocattoli per i più piccoli, ma queste figure realizzate con cura nei minimi dettagli hanno conquistato a poco a poco appassionati di tutte le età. Negli anni, le action figure hanno subito un’evoluzione da giocattoli ad oggetti da collezione. Oggi hanno un ruolo essenziale nel marketing di brand di successo. Qual è stata, quindi, l’evoluzione delle action figure? E qual è il loro impatto culturale nella società di oggi?

Le origini e l’evoluzione delle action figure

Le prime action figure risalgono agli anni ’60, quando è stata creata la linea G.I. Joe da parte della Hasbro. A differenza delle bambole tradizionali, questo progetto destinato ai ragazzi presentava delle caratteristiche che permettevano una più ampia possibilità di pose e di movimenti. È stato un concetto innovativo in quel momento, che subito ha coinvolto i giovani e ha rappresentato l’inizio di un nuovo periodo per i giocattoli.

La popolarità delle action figure è aumentata notevolmente negli anni ’70 e negli anni ’80, grazie a marchi iconici, come Transformers e Star Wars. In particolare, le action figure di Star Wars hanno creato una vera rivoluzione nel mercato dei giocattoli. Questi prodotti sono stati lanciati nel 1977 e sono diventati subito degli oggetti che gli appassionati non potevano perdere. Il loro successo risiedeva nella loro capacità di trasportare i giovani nel fantastico mondo di Star Wars, permettendo loro di ricreare scene dei film e inventare nuove avventure.

Le action figure come strumento di marketing

Le action figure sono diventate un elemento importante anche nelle strategie di marketing. Diversi franchise offrono ai fan l’opportunità di possedere una parte concreta del loro mondo immaginario preferito e in questo modo le aziende riescono a creare un forte legame con il pubblico. È un tipo di engagement che non fa riferimento esclusivamente al consumo di contenuti mediatici, perché si trasforma in un’interazione continua e personale con il brand.

Le action figure possono anche essere utilizzate in maniera efficace nel settore B2B. Le aziende possono utilizzare questi gadget come potenti strumenti di marketing e comunicazione per rafforzare il brand, per promuovere prodotti e servizi e creare un legame con altre aziende e professionisti. Il lavoro di un’agenzia di comunicazione come il team di Parklab.eu può essere molto utile a partire dalla realizzazione di un’analisi di mercato per identificare i segmenti di clientela aziendale più adatti alla strategia da seguire.

Un’agenzia di marketing e comunicazione collabora con produttori e designer per creare action figure personalizzate in grado di riflettere l’identità del brand. In questo processo sono compresi la scelta dei materiali, il progetto del design dettagliato e la personalizzazione per adattare il tutto al messaggio del brand.

Le action figure possono essere inviate ai potenziali clienti aziendali come parte di campagne di marketing diretto. Inoltre, sono usate come attrazioni nelle fiere e negli eventi aziendali, per aumentare l’interesse verso il brand.

I cambiamenti delle action figure nel tempo

Le nuove tecnologie hanno avuto nel tempo un ruolo importante per i cambiamenti che riguardano le action figure. Le prime versioni erano piuttosto semplici, con movimenti limitati e dettagli non molto complessi. Ma, con l’avanzamento delle tecnologie di modellazione e produzione, le action figure sono diventate sempre più sofisticate. Attualmente molti di questi oggetti hanno dettagli estremamente realistici e accessori che permettono ai collezionisti di ricreare in maniera fedele scene dai loro mondi immaginari preferiti.

Nuove possibilità nel mondo delle action figure sono state aperte dalla stampa 3D, che permette una personalizzazione senza precedenti. Attualmente è possibile creare figure su misura, personalizzate in base ai desideri specifici dei collezionisti. Questa tecnologia ha anche ridotto i costi di produzione per piccole tirature e ha permesso di rendere economicamente sostenibile la produzione di figure di nicchia che altrimenti non sarebbero state sostenibili dal punto di vista commerciale.

Un’altra novità che ha interessato questo settore negli ultimi anni è rappresentata dall’integrazione delle tecnologie interattive nelle action figure, come, ad esempio, la realtà aumentata. Alcune figure moderne possono essere scansionate con lo smartphone o il tablet per sbloccare contenuti digitali aggiuntivi, come le storie interattive, i giochi o le animazioni. La combinazione di fisico e digitale riesce ad arricchire l’esperienza del collezionismo e del gioco, mettendo a disposizione nuove modalità di interazione con i personaggi e con i franchise preferiti.

L’impatto culturale delle action figure

Con il passare degli anni, le action figure sono diventate, come si è sottolineato precedentemente, degli oggetti da collezione. Molti adulti che da bambini avevano giocato con queste figure hanno continuato a collezionarle, attirati dalla nostalgia e dall’apprezzamento per il design e l’artigianato. Le fiere e gli incontri dedicati ai fumetti e i negozi specializzati hanno contribuito a rafforzare la cultura del collezionismo, favorendo la crescita di una grande comunità di persone che condividono la passione per queste action figure.

Il ruolo nell’economia e nella società

L’industria delle action figure rappresenta una parte importante del mercato globale dei giocattoli e del merchandising. Le vendite di questi prodotti contribuiscono notevolmente alle entrate di molte aziende del settore dell’intrattenimento generando miliardi di dollari ogni anno. L’impatto economico si estende anche ai produttori, ai distributori e ai rivenditori, con la creazione di un ecosistema complesso che coinvolge migliaia di lavoratori in tutto il mondo.

È da considerare anche il forte impatto sociale che possono avere le action figure. Attraverso i giochi di ruolo e i prodotti incentrati sulla narrazione delle storie, i più piccoli possono sviluppare delle importanti abilità sociali, l’empatia e la creatività. Spesso alcune figure, che sono rappresentate da eroi e modelli positivi, possono ispirare i giovani e fornire loro degli esempi di coraggio e di perseveranza.

Sicuramente in futuro le action figure continueranno a subire un’evoluzione, sfruttando anche le nuove tecnologie per mettere a disposizione esperienze sempre più personalizzate e coinvolgenti. L’uso di materiali ecosostenibili, l’espansione delle linee di produzione, le nuove tecniche di design e l’integrazione con altre tecnologie improntate sul virtuale sono solo alcuni degli esempi di una possibile evoluzione del settore in un futuro non troppo lontano.