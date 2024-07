Kuo: iPhone SE 4 e iPhone 17 ultrasottile utilizzeranno il chip 5G di Apple

Si dice che Apple stia lavorando al proprio modem 5G per iPhone dal 2018, ma secondo quanto riferito il progetto ha dovuto affrontare numerose sfide e ritardi . Alla fine, però, il progetto potrebbe finalmente avvicinarsi al completamento.

In un breve articolo pubblicato oggi sulla piattaforma di social media X, il noto analista della catena di fornitura Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che due modelli di iPhone con un modem 5G progettato da Apple saranno rilasciati nel 2025, incluso un iPhone SE di quarta generazione nel primo trimestre dell’anno e un nuovissimo modello di iPhone 17 ultrasottile nel terzo trimestre.

Tutti gli iPhone esistenti attualmente venduti da Apple sono dotati di modem Qualcomm per la connettività cellulare. All’inizio di quest’anno, Apple ha esteso il suo accordo di fornitura di modem 5G con Qualcomm per il lancio di iPhone fino al 2026, quindi la transizione di Apple ai propri chip 5G interni sarà probabilmente graduale nel corso di più anni.

Apple ha acquisito la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel nel 2019, come parte dei suoi sforzi per progettare il proprio chip 5G. Non è chiaro se il chip di Apple offrirebbe vantaggi ai consumatori rispetto ai modem di Qualcomm, ma ridurrebbe la dipendenza di Apple da Qualcomm. Nel 2017, Apple ha citato in giudizio Qualcomm per presunte pratiche anticoncorrenziali e 1 miliardo di dollari di sconti sulle royalty non pagate. Le due società hanno risolto la causa nel 2019.

