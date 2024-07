La più grande riprogettazione dell’interfaccia utente di Samsung potrebbe arrivare già la prossima settimana

La One UI 7 di Samsung basata su Android 15 è in lavorazione ormai da un po’ di tempo , ma al momento il colosso della tecnologia non ha ancora rilasciato la prima beta della prossima skin Android.

Per riferimento, la prima beta di One UI 6 è uscita l’11 agosto dello scorso anno, quindi tecnicamente siamo ancora in anticipo rispetto al previsto. Tuttavia, le fughe di notizie e le voci sulla skin Android hanno registrato un aumento nell’ultimo mese e, con i test interni già in corso, stiamo ora sentendo sussurri che la prima beta di One UI 7 uscirà entro luglio.

Max Jambor, una fonte affidabile di fughe di notizie tecnologiche, ha indicato che potremmo essere in grado di mettere le mani sulla prima beta di One UI 7 di Samsung già lunedì 29 luglio. Ciò significherebbe che la nuova skin Android è circa due settimane avanti rispetto a programma, almeno rispetto al suo predecessore.

Se la prima beta dovesse effettivamente farsi strada il 29 luglio, gli utenti della serie S24 negli Stati Uniti e in Corea possono aspettarsi di metterci le mani sopra, prima che la beta si espanda ad altri dispositivi e paesi. Si prevede che una versione stabile arriverà tra la fine di ottobre o l’inizio di novembre, se Samsung seguirà la sequenza temporale del rilascio stabile di One UI 6.

Ecco una breve cronologia e ciò che sappiamo di One UI 7

All’inizio di questo mese, abbiamo appreso, attraverso il credibile leaker Ice Universe, che One UI 7 offrirà icone delle app ridisegnate o “ridisegnate” e che potrebbe essere la versione più modificata nella storia di One UI. Successivamente, è stato riferito che queste modifiche potrebbero essere state ispirate da iOS 18 di Apple . Per riferimento, i Galaxy Buds 3 assomigliano agli AirPods e il Galaxy Watch Ultra assomiglia all’omonimo indossabile di Apple. Stiamo iniziando a individuare uno schema qui.

Gli utenti dovrebbero essere in grado di personalizzare le azioni rapide della schermata di blocco e aggiungere le icone delle app alla schermata di blocco per accedervi senza problemi. Imitando ulteriormente iOS, l’aggiornamento dividerà il pannello delle notifiche in due. Tirare verso il basso dall’alto a destra potrebbe rivelare opzioni di azione rapida, come attivare/disattivare Wi-Fi, Bluetooth, dati mobili e altro, mentre tirare verso il basso dall’alto a sinistra o al centro dello schermo dovrebbe rivelare le notifiche.

All’inizio di questa settimana, abbiamo iniziato a vedere briciole di come potrebbero apparire le icone della One UI 7 e, ancora una volta, gli utenti si sono affrettati a sottolineare la somiglianza delle icone con le controparti iOS. L’icona Galleria in particolare sembrava quasi identica alla controparte Apple, anche se nel complesso un po’ più rotonda. Non c’è conferma che One UI 7 offra una modalità scura per le icone, anche se sembrerebbero pulite in grigio scuro, come si vede nelle immagini Photoshop pubblicate su Twitter e Reddit . Se Samsung traesse davvero ispirazione da Apple, dovrebbe adottare la modalità oscura per le icone di iOS 18.

Ice Universe ha già suggerito che One UI 7 beta 1 dovrebbe iniziare a essere lanciato entro la fine di luglio, e ora con Jambor che fa eco allo stesso sentimento, il conto alla rovescia finale per la beta potrebbe essere iniziato.

