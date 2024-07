La prima beta di One UI 7 è ora prevista per la terza settimana di agosto

Ultimamente si è parlato molto della potenziale data di lancio di One UI 7 . Sembra che Samsung stia impiegando un po’ più tempo del previsto per prepararlo. Un nuovo rapporto afferma che la prima beta di One UI 7 arriverà ad agosto per i primi dispositivi Galaxy idonei.

Precedenti leak suggerivano che la beta di One UI 7 sarebbe stata disponibile a partire dal 29 luglio (ieri). Tuttavia, subito dopo, sono emersi nuovi rapporti che negavano la presunta data e aggiungevano che Samsung aveva ancora del lavoro da fare per rendere l’aggiornamento “utilizzabile”. Gli ultimi si sono avverati, ma è emersa una potenziale nuova tempistica per il lancio.

Samsung potrebbe lanciare la versione beta di One UI 7 durante la terza settimana di agosto

Secondo SamMobile, Samsung rilascerà la prima beta di One UI 7 durante la terza settimana di agosto. La fonte aggiunge inoltre che il ritardo non sarebbe dovuto solo ai lavori in corso su One UI 7, ma anche al lancio di One UI 6.1.1 . Attualmente, l’ultimo aggiornamento stabile della skin Android personalizzata di Samsung è disponibile solo su Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

Quindi, Samsung dividerebbe i suoi sforzi tra lo sviluppo di One UI 7 e il lancio di One UI 6.1.1. Nel settore Android, Samsung è l’azienda che offre il supporto software più lungo ai suoi dispositivi di tutte le gamme. Quindi, ci sono dozzine di telefoni e tablet in attesa di ricevere l’aggiornamento One UI 6.1.1 prima ancora di pensare a One UI 7. Nel frattempo, si prevede che One 6.1.1 inizi a raggiungere presto il Galaxy S24 e altri flagship.

Il più grande aggiornamento Galaxy degli ultimi anni

One UI 7 sta diventando uno degli aggiornamenti più attesi per gli utenti dei dispositivi Galaxy. Si dice che porterà un grande rinnovamento dell’interfaccia utente e nuove funzionalità. I telefoni di punta come il Galaxy S24 Ultra potrebbero ricevere un grande incremento della qualità della fotocamera con l’aggiornamento. Tuttavia, anche alcune modifiche al design trapelate hanno ricevuto reazioni negative, come la somiglianza di alcune icone con quelle di iOS.

D’altra parte, One 6.1.1 è un passaggio intermedio che porta funzionalità basate sull’intelligenza artificiale su più dispositivi Galaxy. Naturalmente, non tutte le gamme di dispositivi supporteranno tutte le funzionalità Galaxy AI viste sulla serie S24. Sarà interessante vedere quali funzionalità AI avranno e come si comporteranno sui telefoni con hardware meno potente.

VIA