L’app Files by Google può ottenere opzioni per creare ZIP e cartelle bloccate

Files by Google potrebbe ricevere un’opzione per creare file zip direttamente dall’app. L’azienda ti consentirebbe anche di aggiungere cartelle alla scheda “Raccolta” nella pagina principale dell’app per un accesso più rapido. Con questo, Google cercherà di rendere la sua app File più attraente e funzionale come file manager in modo da non dover ricorrere ad altri.

Le potenziali nuove funzionalità sono state individuate da Android Authority nell’ultima versione beta 1.4237.652465286.1 di Files by Google . Le nuove funzioni “Comprimi” e “Aggiungi alla raccolta” non sono disponibili di default, ma possono essere abilitate tramite determinati flag. Tuttavia, nessuno di essi è funzionante al momento, sebbene diventino visibili nell’interfaccia utente dopo essere stati abilitati.

A partire dall’opzione “Comprimi”, ti consentirà di raggruppare più file in un file “.zip” senza dover scaricare un’altra app. Fino ad ora Files by Google ti permetteva di estrarre file zip senza problemi. Tuttavia, dovevi ricorrere ad altri strumenti se volevi creare uno zip. Questo può essere piuttosto scomodo per coloro che hanno bisogno di creare e decomprimere costantemente file zip. Quei particolari utenti probabilmente preferivano passare a un altro strumento da cui potevano svolgere entrambe le attività.

Per quanto riguarda l’opzione “Aggiungi alla raccolta”, ti consentirà di appuntare le tue cartelle preferite nella scheda Raccolta. Quest’ultimo è visibile non appena si apre Files by Google . Pertanto, l’accesso a tali cartelle sarà molto più rapido e semplice. Secondo il rapporto, l’opzione funzionerà solo con le cartelle, quindi non sarà possibile bloccare singoli file.

Inoltre, Google potrebbe apportare lievi modifiche al posizionamento delle schede nei prossimi aggiornamenti dell’app Files by Google. Nell’ultima beta, la scheda “Collezione” è ora sopra quella “Categorie”. Infine, è interessante notare che non è sicuro che tutte le opzioni in fase di test raggiungano la versione stabile. Tuttavia, se implementati, renderanno Files by Google uno strumento ancora più utile.