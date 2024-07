Mappe Apple ora disponibili sul Web

Apple ha annunciato oggi di aver lanciato la funzione Apple Maps sul web , disponibile in versione beta pubblica. Apple Maps per il Web funziona in Safari e altri browser Web, consentendo agli utenti di ottenere indicazioni stradali senza dover aprire l’app Mappe.

‌Apple Maps‌ sul Web funziona come l’app ‌Apple Maps‌, quindi gli utenti possono ottenere indicazioni stradali e pedonali, trovare luoghi da visitare, visualizzare valutazioni e orari e sfogliare guide selezionate. Sono inoltre disponibili funzionalità per ordinare cibo direttamente dal segnaposto di Mappe e scoprire luoghi in cui mangiare, fare acquisti ed esplorare nelle città di tutto il mondo. Apple afferma che nei prossimi mesi verranno introdotte opzioni aggiuntive come Look Around.

‌Apple Maps‌ sul Web fungerà da alternativa a Google Maps, che è stata per lungo tempo l’opzione di mappatura basata sul Web più popolare. Puoi controllare ‌Apple Maps‌ sul Web sul sito Web Maps.Apple.com di Apple . Gli sviluppatori possono collegarsi a Maps sul Web nelle loro app, in modo che gli utenti possano ottenere indicazioni stradali e visualizzare informazioni sulla posizione.

VIA