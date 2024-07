OpenAI ha rilasciato un nuovo modello che gli utenti gratuiti adoreranno

In questo momento, OpenAI supportato da Microsoft offre una selezione di LLM per potenziare la tua esperienza ChatGPT . Bene, l’azienda ha appena rilasciato una versione più economica del suo modello AI di punta . Denominato GPT-4o Mini , questo modello costa molto meno da utilizzare e potrebbe essere un vantaggio per la più ampia base di utenti di ChatGPT.

Nel caso non lo sapessi, OpenAI ha diversi modelli come GPT-3.5 Turbo, GPT-4 Turbo e GPT-4o. Il terzo dell’elenco è il modello più recente e potente dell’azienda. È disponibile per tutti gli utenti, ma le persone che pagano avranno più accesso al modello. È multimodale e può comprendere video in diretta.

Se vuoi saperne di più su questo modello, abbiamo tutto ciò che devi sapere su GPT-4o . Risponde a tutte le domande importanti a riguardo.

OpenAI ha rilasciato GPT-4o Mini

Quando si tratta di utilizzare un modello, il costo conta molto. Ogni volta che invii una domanda e ricevi una risposta, costa denaro. Questo costo si applica al modello mini GPT-4o che costa il 60% in meno rispetto a GPT-3.5 Turbo. Si tratta di una massiccia riduzione dei costi. Quindi, se utilizzi questo modello, vedrai importanti risparmi sui costi.

Quando si tratta di prestazioni, questo modello ha sicuramente dei vantaggi. È importante notare che questo proviene solo da un sistema di benchmarking. Nel test MMLU (Massive Multitask Language Understanding), GPT-4o ha ottenuto l’88,7% e GPT-4o Mini è rimasto leggermente indietro con l’82%.

GPT-4o Mini ha ottenuto un punteggio superiore a 3.5 Turbo, che ha ottenuto un punteggio del 70%. È importante saperlo perché GPT-4o mini è pensato per sostituire 3.5 Turbo. Giusto! Gli utenti gratuiti hanno accesso a un modello più potente. Gli utenti a pagamento hanno visto modelli come GPT-4 e GPT-4 Turbo, ma gli utenti gratuiti non hanno visto molti cambiamenti negli ultimi due anni.

A questo punto, non sappiamo tutto ciò che è stato eliminato da GPT-4o per realizzare questa versione Mini. Sappiamo che attualmente può accettare solo testo e immagini come input. Alla fine acquisirà la capacità di comprendere audio e video prima o poi.

VIA