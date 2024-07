Si dice ancora che Apple porterà la fotocamera con teleobiettivo 5x su iPhone 16 Pro

Il prossimo iPhone 16 Pro di Apple avrà la fotocamera periscopica a tetraprisma con zoom ottico 5x che ha debuttato lo scorso anno su iPhone 15 Pro Max, riferisce DigiTimes .

Si dice che i produttori di lenti taiwanesi Largan Precision e Genius Electronic Optical (GSEO) siano i principali fornitori dei componenti della fotocamera a tetraprisma dell’‌iPhone 16 Pro‌. Fonti vicine alla catena di fornitura hanno indicato che sia Largan che GSEO stanno ora accelerando la produzione in preparazione al rilascio della linea iPhone 16 .

Si prevede che Largan, che ha fornito le lenti periscopiche per ‌iPhone 15 Pro‌ Max, si assicurerà ancora una volta una parte sostanziale degli ordini. Il presidente di Largan, Adam Lin, ha recentemente indicato che il settore dei componenti ottici dovrebbe registrare un picco di vendite da settembre a novembre, in linea con il periodo di rilascio previsto per i modelli ‌iPhone 16 Pro‌.

Secondo quanto riferito, GSEO, un nuovo concorrente nella catena di fornitura di questo componente, è sottoposto a test di qualità con risultati promettenti. Secondo DigiTimes , le lenti per periscopio di GSEO sono attualmente in fase di validazione, e la produzione dovrebbe iniziare a metà luglio se supereranno i test necessari.

L’obiettivo periscopico a tetraprisma introdotto su ‌iPhone 15 Pro‌ Max offre uno zoom ottico fino a 5x e uno zoom digitale 25x: un notevole miglioramento rispetto ai modelli precedenti, che erano limitati al massimo allo zoom ottico 3x. Oltre ai progressi nello zoom ottico con il teleobiettivo, si prevede che l’obiettivo periscopico migliorerà anche la stabilizzazione complessiva dell’immagine e le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

