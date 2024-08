Apple Watch SE potrebbe essere realizzato in plastica

L’ Apple Watch SE di prossima generazione sarà caratterizzato da uno chassis realizzato in materiale plastico duro, ha ribadito Mark Gurman di Bloomberg nella newsletter Power On di questa settimana .

Secondo Gurman, “sembra sempre più probabile” che i modelli ‌Apple Watch SE‌ di prossima generazione utilizzeranno un materiale plastico rigido invece dell’alluminio. La plastica può contenere i costi e potrebbe attrarre i genitori che cercano un Apple Watch per i propri figli.

Apple a luglio ha lanciato un nuovo sito Web che incoraggia i genitori ad acquistare un Apple Watch cellulare per i propri figli. La campagna “Apple Watch For Your Kids” evidenzia i vantaggi dell’Apple Watch per i più giovani, come il rilevamento della posizione, le opzioni per chiamare i genitori e il monitoraggio delle attività. Gli adulti possono configurare orologi per i propri figli con il proprio iPhone e ci sono funzionalità per impedirne l’utilizzo durante la scuola.

Con la plastica, Apple potrebbe anche offrire l’‌Apple Watch SE‌ in una gamma di colori divertenti che non sono possibili con l’alluminio. Apple vendeva un ‌iPhone‌ 5c in plastica, ad esempio, ed era disponibile nei vivaci colori blu, giallo, rosa e verde. La plastica differenzierebbe anche meglio l’‌Apple Watch SE‌ dai modelli standard di Apple Watch poiché l’attuale ‌Apple Watch SE‌ è fondamentalmente una versione modificata dell’Apple Watch in alluminio senza le funzionalità più recenti.

