Come registrare video 8K sulla serie Google Pixel 9 Pro

Con i nuovi modelli Pixel 9 Pro (ovvero Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL), Google offre a tutti la possibilità di registrare video con risoluzione 8K. Funziona sia con la fotocamera primaria che con quella con teleobiettivo, purtroppo non con l’ultrawide.

L’opzione video 8K di Google non è così semplice come potrebbe sembrare. Sui telefoni Samsung, puoi semplicemente selezionare 8K e avviare la registrazione. Non è proprio così che funziona su Pixel 9 Pro. Essendo Google Google, devi utilizzare Video Boost per ottenere la risoluzione 8K. Alla fine, ti offre video di qualità molto migliore rispetto a un normale video 8K di un telefono Samsung. Quindi ecco come funziona.

Cos’è il potenziamento video?

Google ha debuttato con Video Boost con la serie Pixel 8 lo scorso anno. In sostanza, carica il tuo video sul cloud e poi lo migliora con illuminazione, colori e dettagli migliori. Ora, con Pixel 9 Pro, puoi aggiornarlo alla risoluzione 8K. Sfortunatamente, Video Boost è disponibile solo su Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL.

Come girare video 8K su Google Pixel 9 Pro

La prima cosa che devi fare è aprire l’ app della fotocamera .

Ora passa al video .

Qui vedrai un’icona nell’angolo in alto a sinistra che mostra 4K o FHD, a seconda delle impostazioni. Toccalo, quindi tocca 8K .

Ora puoi registrare il tuo video.

Una volta terminata la registrazione, dovrai eseguirne il backup su Google Foto per renderla 8K. Puoi farlo manualmente se desideri il video potenziato prima, altrimenti verrà eseguito il backup quando accedi al WiFi come al solito.

Dopo aver eseguito il backup, riceverai una notifica poco dopo che ti informa che il tuo video è pronto. Potrebbero volerci 30 minuti, potrebbero volerci alcune ore. Dipende davvero da una serie di fattori, ad esempio quanto dura il video, quanto sono occupati i server di Google, ecc.

Una volta ricevuta la notifica, puoi guardare il video 8K. Ciò che Google ti consente di salvare sia l’originale che la nuova opzione 8K. Sorprendentemente, Google registra in 1080p e lo porta a 8K, rispetto alla registrazione in 4K, il che è un po’ strano.

Con Video Boost, puoi ottenere video dall’aspetto davvero incredibile dal tuo nuovo Pixel 9 Pro .

Allora perché non è disponibile su Pixel 9 non Pro? Non ne abbiamo davvero idea. La fotocamera è esattamente la stessa, a meno che Google non utilizzi contemporaneamente anche alcuni dati del teleobiettivo. Poiché il Pixel 9 normale ha solo primario e ultrawide. E tutto il potenziamento viene comunque eseguito nel cloud.

