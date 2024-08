Confronti telefoni: Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 9 Pro XL

Google ha un nuovo grande flagship da offrire, il Google Pixel 9 Pro XL. Quel dispositivo è stato lanciato abbastanza di recente con altri tre smartphone Pixel 9. Con questo in mente, siamo qui per confrontare il grande flagship di Google con il suo diretto concorrente Samsung, questo è un confronto tra Samsung Galaxy S24 Ultra e Google Pixel 9 Pro XL . Questi due smartphone sono entrambi grandi e potenti, ma immensamente diversi.

Le differenze iniziano con i loro design, ma non finiscono lì. Quindi, inutile dirlo, c’è molto di cui parlare qui. Elencheremo prima le specifiche di entrambi gli smartphone, come al solito. Dopodiché, confronteremo i loro design e poi passeremo a confrontare i loro display, prestazioni, durata della batteria, fotocamere e uscita audio. Con questo in mente, diamo il via allo spettacolo, va bene?

Specifiche

Samsung Galaxy S24 Ultra contro Google Pixel 9 Pro XL, rispettivamente

– Dimensioni dello schermo :

6,9 pollici Dynamic AMOLED 2X (piatto, adattivo 120 Hz, HDR10+, luminosità massima 2.600 nit)

6,8 pollici QHD+ OLED (120 Hz, HDR, 3.000 nit)

– Risoluzione del display :

3120 x 1440

2992 x 1344

– SoC :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy

Google Tensor G4

– RAM :

12 GB (LPDDR5X)

16 GB (LPDDR5X)

– Archiviazione :

256 GB/512 GB/1 TB (UFS 4.0)

128 GB/256 GB/512 GB/1 TB (UFS 3.1)

– Fotocamera posteriore :

200 MP (ampia, apertura f/1.7, OIS, PDAF multidirezionale, dimensione pixel 0,6 um), 12 MP (ultragrandangolare, campo visivo 120 gradi, apertura f/2.2, Dual Pixel PDAF, dimensione pixel 1,4 um), 10 MP (teleobiettivo, apertura f/2.4, OIS, Dual Pixel PDAF, dimensione pixel 1,12 um, zoom ottico 3x), 50 MP (teleobiettivo periscopico, OIS, PDAF, zoom ottico 5x)

50 MP (grandangolare, apertura f/1.7, dimensione pixel 1,2 um, OIS, EIS), 48 MP (ultragrandangolare, apertura f/1.7, campo visivo 123 gradi), 48 MP (teleobiettivo periscopico, apertura f/2.8, OIS, EIS, zoom ottico 5x)

– Fotocamere anteriori :

12 MP (grandangolare, apertura f/2.2, Dual Pixel PDAF, obiettivo 22 mm)

42 MP (apertura f/2.2)

– Batteria :

5.000 mAh

5.060 mAh

– Ricarica :

45 W cablata, 15 W wireless, 4,5 W wireless inversa (caricabatterie non incluso)

37 W cablata, 23 W wireless (Pixel Stand), 12 W wireless Qi, 5 W wireless inversa (senza caricabatterie)

– Dimensioni :

162,3 x 79 x 8,6 mm

162,8 x 76,6 x 8,5 mm

– Peso :

232/233 grammi

221 grammi

– Connettività :

5G, LTE, NFC, Wi-Fi, USB Type-C, Bluetooth 5.3

– Sicurezza :

scanner di impronte digitali a ultrasuoni nel display e scansione facciale

– Sistema operativo :

Android 14 con One UI 6.1

Android 14

Samsung Galaxy S24 Ultra contro Google Pixel 9 Pro XL: Design

Entrambi questi smartphone sono realizzati in metallo e vetro. Il modello di punta di Samsung utilizza il titanio per la sua cornice, mentre Google utilizza l’alluminio. Le dimensioni del display qui sono le stesse, mentre i due telefoni sono fondamentalmente gli stessi in termini di altezza e spessore, la differenza è trascurabile. Il Galaxy S24 Ultra è notevolmente più largo, anche se il Pixel 9 Pro XL non è esattamente un dispositivo stretto.

Il Galaxy S24 Ultra è anche più pesante del Pixel 9 Pro XL . Pesa 232 grammi rispetto ai 221 grammi del telefono di Google. Noterai anche che il Galaxy S24 Ultra ha angoli acuti e sembra completamente diverso dal Pixel 9 Pro XL. Il telefono di Google ha angoli arrotondati. Quel telefono ha anche una cornice piatta tutt’intorno, il che non è il caso del Galaxy S24 Ultra. Ciò che entrambi hanno è un foro per la fotocamera del display centrato sui loro display piatti. Il foro per la fotocamera sul Pixel 9 Pro XL è considerevolmente più grande, però, e si trova più in basso sul display.

Entrambi gli smartphone hanno cornici molto sottili attorno ai loro display, e quelle cornici sono uniformi. Tutti i loro pulsanti fisici si trovano sul lato destro, ma hanno una posizione diversa. Sul Galaxy S24 Ultra, il pulsante di accensione/blocco si trova sotto i tasti del bilanciere del volume. È l’opposto sul Pixel 9 Pro XL. Il Galaxy S24 Ultra ha quattro fotocamere sul retro, ciascuna delle quali sporge dalla parte posteriore separatamente. Il Pixel 9 Pro XL, sul lato opposto, ha una grande isola della fotocamera a forma di pillola, che ha un orientamento orizzontale. Ci sono tre fotocamere lì, e si trova nella parte superiore della piastra posteriore del telefono.

Questi due telefoni sono in realtà piuttosto scivolosi a causa dei materiali di costruzione. Il Galaxy S24 Ultra ha Gorilla Glass Armor sul retro, mentre il Pixel 9 Pro XL include Gorilla Glass Victus 2. I due dispositivi sono certificati IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Nonostante il fatto che entrambi abbiano un aspetto e una sensazione diversi, entrambi danno la sensazione di essere telefoni premium.

Samsung Galaxy S24 Ultra contro Google Pixel 9 Pro XL: Schermo

Il Samsung Galaxy S24 Ultra ha un display Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,8 pollici 3120 x 1440. Quel pannello è piatto e ha una frequenza di aggiornamento adattiva tra 1 e 120 Hz. Qui sono supportati i contenuti HDR10+ e la luminosità massima di questo display è di 2.600 nit. Il rapporto schermo-corpo del telefono è di circa l’88%, mentre il rapporto di aspetto del display è 19,5:9. Il Gorilla Glass Armor protegge questo display.

Il Google Pixel 9 Pro XL, sul lato opposto, è dotato di un display OLED LTPO da 6,8 pollici 2992 x 1344. Questo pannello è anche piatto e supporta anche i contenuti HDR10+. La sua luminosità massima è di 3.000 nit e ha una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz. Il rapporto schermo-corpo è di circa l’88%, mentre il rapporto di aspetto del display è 20:9. Il Gorilla Glass Victus 2 protegge il display del Pixel 9 Pro XL.

Entrambi questi display sono davvero buoni. Sono entrambi molto nitidi e hanno ottimi angoli di visione. I colori che forniscono sono vividi, mentre i neri sono profondi. Anche la risposta al tocco è davvero buona su entrambi. Il pannello del Galaxy S24 Ultra ha un grande vantaggio, Gorilla Glass Armor. Ciò rende il display molto meno riflettente ed è facilmente visibile fianco a fianco. Non fraintendetemi, il Pixel 9 Pro XL non è più riflettente di qualsiasi altro concorrente, a parte il Galaxy S24 Ultra. Samsung è l’unica che ha utilizzato Gorilla Glass Armor finora, almeno per quanto riguarda i flagship mainstream.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 9 Pro XL: Prestazioni

Il fiore all’occhiello di Samsung è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy SoC. Si tratta fondamentalmente di una variante overclockata dello Snapdragon 8 Gen 3. Oltre a ciò, Samsung ha incluso 12 GB di RAM LPDDR5X e archiviazione flash UFS 4.0. Il chip Google Tensor G4 alimenta il Pixel 9 Pro XL. Si tratta del SoC di Google e non è lontanamente potente quanto lo Snapdragon 8 Gen 3. È ben ottimizzato per Pixel 9 Pro XL e attività AI. Pixel 9 Pro XL include anche 16 GB di RAM LPDDR5X e archiviazione flash UFS 3.1.

Google non avrebbe dovuto tagliare gli angoli con l’archiviazione UFS, ma è quello che è. Questa differenza non è qualcosa che noterai nelle prestazioni quotidiane, però. Entrambi gli smartphone sono piuttosto scattanti quando si tratta di utilizzo regolare. Entrambi aprono le app piuttosto velocemente, anche se il Galaxy S24 Ultra è solitamente leggermente più veloce. Sono anche molto veloci a passare da un’app all’altra, la navigazione web è fantastica su entrambi, così come scattare foto, inviare messaggi e tutto il resto che ti viene in mente per l’uso quotidiano, fondamentalmente.

Anche il gaming sul Pixel 9 Pro XL non è così male come pensavamo. Quella camera di vapore fa la differenza, a quanto pare. Il telefono è riuscito a superare un paio di giochi davvero impegnativi senza problemi, anche se si notavano alcuni frame persi. Il Galaxy S24 Ultra ha la meglio quando si tratta di gaming, ma era prevedibile. Il Tensor G4 non è fatto per il gaming.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 9 Pro XL: Batteria

Il Galaxy S24 Ultra è dotato di una batteria da 5.000 mAh, mentre il Pixel 9 Pro XL include una batteria da 5.060 mAh. Quindi hanno quasi identici pacchi batteria all’interno. Sapevamo già che il Galaxy S24 Ultra offriva una durata della batteria eccezionale e anche il Pixel 9 Pro XL non è male in questo senso. Entrambi questi telefoni sono in grado di superare sia i limiti di 7 che di 8 ore di schermo acceso.

Tuttavia, il Galaxy S24 Ultra può raggiungere più di 8 ore di schermo acceso più facilmente del Pixel 9 Pro XL. Offre una durata della batteria migliore nel confronto diretto, ma comunque il Pixel 9 Pro XL è riuscito a sorprenderci con la sua resistenza. È riuscito a tenere il passo con il Galaxy S24 Ultra fino a un certo punto. Il punto è che sarai più che soddisfatto della durata della batteria di entrambi gli smartphone, almeno la stragrande maggioranza di voi. Entrambi questi telefoni possono durare un giorno intero con facilità, almeno questo è stato il caso per noi. Il tuo chilometraggio può variare, ovviamente.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra supporta la ricarica cablata da 45 W, wireless da 15 W e la ricarica wireless inversa da 4,5 W. Il Google Pixel 9 Pro XL supporta la ricarica cablata da 37 W, wireless da 23 W con Pixel Stand, wireless da 12 W con un caricabatterie Qi e la ricarica wireless inversa da 5 W. Entrambi gli smartphone impiegano più di un’ora per caricarsi, ma il Pixel 9 Pro XL è un po’ più veloce. Ci sono voluti un’ora e 18 minuti per caricarsi nel nostro test, rispetto all’ora e 26 minuti del Galaxy S24 Ultra. Nessuno dei due telefoni è dotato di caricabatterie, comunque, quindi tienilo a mente.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 9 Pro XL: Fotocamere

Il Galaxy S24 Ultra è dotato di quattro fotocamere sul retro. Ha una fotocamera principale da 200 megapixel, un’unità ultrawide da 12 megapixel (FoV a 120 gradi), una fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel (zoom ottico 3x) e una fotocamera teleobiettivo periscopica da 50 megapixel (zoom ottico 5x). Il Galaxy S24 Ultra, d’altra parte, ha una fotocamera principale da 50 megapixel, un’unità ultrawide da 48 megapixel (FoV a 123 gradi) e una fotocamera teleobiettivo periscopica da 48 megapixel (zoom ottico 5x).

Entrambi questi smartphone sono piuttosto capaci nel reparto fotocamera, ma forniscono risultati diversi. Il Pixel 9 Pro XL fornisce immagini più contrastate con quel noto aspetto Pixel. Gestisce le situazioni HDR come un campione. Il Galaxy S24 Ultra fornisce molti dettagli e fa un ottimo lavoro, anche se a volte può usare un po’ troppo la nitidezza, e lo stesso vale per la saturazione.

In condizioni di scarsa illuminazione, entrambi gli smartphone tendono a illuminare parecchio gli scatti, anche se con risultati diversi. Gli scatti del Galaxy S24 Ultra sembrano un po’ più vicini alla vita reale, anche se la maggior parte di voi probabilmente preferirà gli scatti del Pixel 9 Pro XL. Entrambe le fotocamere ultragrandangolari fanno un buon lavoro, mentre lo stesso vale per i teleobiettivi, anche se ancora una volta i risultati sono diversi. Entrambi i telefoni fanno un buon lavoro nel mantenere lo stesso profilo colore su tutte le fotocamere, anche se le cose non sono perfette in tal senso, non lo sono mai.

Audio

Entrambi gli smartphone sono dotati di un set di altoparlanti stereo. Entrambi i set sono molto buoni, gli altoparlanti sono più che abbastanza potenti e forniscono output di qualità. In realtà sono piuttosto simili in termini di volume, anche se il Galaxy S24 Ultra ha un leggero vantaggio in tal senso.

Ciò che non troverete su entrambi i telefoni è un jack audio. Potete usare le loro porte Type-C come alternativa, però. Entrambi sono forniti con supporto Bluetooth 5.3, nel caso in cui preferiate l’audio wireless a quello cablato

