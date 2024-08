Google Pixel 9 Pro offre la registrazione video 8K, ma c’è un problema

Sebbene i chipset supportino la registrazione video 8K sugli smartphone ormai da diversi anni, solo un produttore l’ha adottata, fino ad ora. Google Pixel 9 Pro e Pro XL supporteranno la registrazione video 8K. Tuttavia, c’è un problema.

Secondo la nostra fonte, la registrazione video 8K sarà supportata da Video Boost . Questa è una funzionalità che ha debuttato sulla serie Pixel 8 lo scorso anno e migliora la qualità del video, soprattutto in situazioni di scarsa illuminazione. È necessario eseguire il backup su Google Foto prima che Video Boost faccia il suo dovere. Ma una volta che ciò accade, può essere trasformato in un video 8K. Probabilmente tutto ciò verrà fatto interamente nel cloud. Fondamentalmente, non vedrai un’opzione per scattare con una risoluzione 8K 30FPS.

olte delle altre funzionalità della fotocamera che conosci e ti aspetti da Google stanno arrivando anche su Pixel 9. Incluso uno annunciato l’anno scorso e non ancora lanciato. Questo è Zoom Migliora. Apparentemente sarà disponibile per Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL (non per Pixel 9 standard, probabilmente perché non dispone di un teleobiettivo 5x) quest’anno. Tuttavia, ciò non conferma se sarà disponibile al momento del lancio o meno.

A quanto ci risulta, Pixel 9 Pro Fold non avrà la registrazione video 8K tramite Video Boost. Tuttavia, supporterà comunque Video Boost.

Google Pixel 9 viene aggiornato alla fotocamera Ultrawide

Quest’anno Google sta aggiornando anche la configurazione della fotocamera del Pixel 9. Oltre alla fotocamera principale da 50 megapixel, Google la dota anche della stessa ultrawide da 48 megapixel dei modelli Pro. Ovviamente non ha il teleobiettivo, poiché è riservato ai modelli “Pro”.

Sarà inoltre presente la messa a fuoco automatica con rilevamento laser a zona singola, mentre i modelli Pro avranno LDAF multizona. Sfortunatamente, il Pixel 9 non avrà una fotocamera selfie aggiornata. Rimarrà da 10 megapixel, mentre Pixel 9 Pro e Pro XL verranno entrambi aggiornati a una fotocamera da 42 megapixel. Tutti utilizzano un campo visivo ultrawide, 95 gradi per Pixel 9 e 103 gradi per Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL.

VIA