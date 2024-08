Huawei Nova Flip è ufficiale con un display principale enorme, ricarica da 66 W

Huawei ha annunciato il suo nuovo pieghevole, il Nova Flip . Questo è in realtà il primo smartphone pieghevole dell’azienda lanciato con la serie Nova . È fondamentalmente un telefono a conchiglia più conveniente per i consumatori.

Huawei Nova Flip è stato lanciato in Cina ed è realizzato in metallo e vetro/pelle vegana. Ha un foro per la fotocamera del display centrato sul display principale, in alto. Include anche cornici piuttosto sottili attorno al display.

Huawei Nova Flip è ufficiale con due materiali per la piastra posteriore, ricarica rapida e altro

Il display della cover è posizionato accanto alle fotocamere allineate verticalmente (due di esse). Il pannello non è particolarmente grande, ma è più grande di quello dell’Huawei Pocket S. Notevolmente più grande. Huawei Pocket S è stato il primo telefono pieghevole economico dell’azienda.

Anche l’Huawei Nova Flip ha una cornice piatta tutt’intorno, mentre anche i lati anteriore e posteriore sono piatti, senza contare ovviamente l’isola della fotocamera. Tutti i pulsanti fisici si trovano sul lato destro, con il tasto di accensione/blocco posizionato sotto i pulsanti di aumento e riduzione del volume.

Il dispositivo è alimentato dal chip Kirin 8000, un altro nuovo processore dell’azienda. A proposito, quel chip non è stato ancora annunciato ufficialmente. Il telefono include anche 12 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione.

Qui è disponibile un display principale davvero grande

Un display principale da 6,94 pollici offre una risoluzione di 2690 x 1136 pixel. È un display AMOLED LTPO. La sua frequenza di aggiornamento va da 1 a 120Hz. Anche il display sulla cover è di tipo OLED e misura 2,14 pollici. Ha una risoluzione di 480 x 480 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

HarmonyOS 4.2 è preinstallato su questo smartphone, mentre sono incluse anche molte funzionalità AI. Anche una batteria da 4.400 mAh fa parte del pacchetto, mentre il telefono supporta la ricarica cablata da 66 W.

Una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura f/1.9) è supportata da un’unità ultrawide da 8 megapixel (apertura f/2.2). Quella fotocamera ultrawide viene utilizzata anche per la fotografia macro. Una fotocamera selfie da 32 megapixel (apertura f/2.2, FoV a 90 gradi) si trova sul display principale del telefono. Questo telefono utilizza anche DaVinci Portrait Engine 2.0 di Huawei.

Qui ci sono due slot per schede SIM, mentre è supportato il Bluetooth 5.2. Non siamo ancora sicuri di quale sia la situazione con il 5G , ma qui è supportato il 4G. Probabilmente lo è anche il 5G in Cina, considerando il chip.

È disponibile in diverse opzioni di colore, una delle quali ha la pelle vegana sul retro

Huawei Nova Flip misura 169,77 x 75,4 x 6,88 mm quando aperto. Una volta piegato, misura 87,76 x 75,4 x 15,12 mm. Questo dispositivo è disponibile nei colori Cherry Pink, New Green, Star Black (pelle) e Zero-Degree White. Il suo prezzo parte da 5.288 CNY (741 dollari) e arriva fino a 6.488 CNY (909 dollari) per il modello da 1 TB.

