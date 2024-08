iOS 18: Novità dell’app Mappe

Quasi tutte le app integrate di Apple stanno ottenendo nuove funzionalità in iOS 18 , inclusa l’app Mappe. L’app Mappe non riceverà nuove divertenti aggiunte all’intelligenza artificiale, ma Apple ha in serbo alcune modifiche utili.

Sentieri escursionistici

Apple ha aggiunto le mappe topografiche all’Apple Watch lo scorso anno e ora le mappe topografiche dettagliate stanno arrivando anche sull’iPhone . L’app Mappe presenta reti di sentieri ed escursioni dettagliate, inclusi tutti i 63 parchi nazionali degli Stati Uniti.

Puoi eseguire una ricerca per “escursioni” o “percorsi escursionistici” nell’app Mappe per visualizzare le opzioni dei sentieri nelle vicinanze, con Apple che include lunghezza dell’escursione, altitudine, valutazioni e altri dettagli.

Le escursioni possono essere filtrate per lunghezza, tipo di percorso (anello, da punto a punto o andata e ritorno) e altitudine e possono essere salvate per l’accesso offline.

Puoi ingrandire le aree escursionistiche per vedere sentieri specifici o cercare sentieri. Se tocchi un percorso, Apple ottiene informazioni che includono lunghezza, punto più alto, punto più basso e distanza. Puoi anche visualizzare una panoramica completa del percorso del sentiero e ottenere le lunghezze per ciascuna sezione.

I sentieri e le escursioni sono entità separate nell’app Mappe. La ricerca di escursioni ti porta essenzialmente all’area generale in cui si trovano percorsi specifici e puoi ingrandire con l’app Mappe per trovare il percorso che desideri percorrere.

Percorsi personalizzati

Apple Maps supporta percorsi personalizzati in ‌iOS 18‌, quindi puoi pianificare un percorso escursionistico specifico che desideri intraprendere. All’inizio del sentiero, puoi toccare l’opzione “Crea un percorso personalizzato” per avviare l’esperienza di percorso personalizzato.

Da lì, tocca la mappa per iniziare a impostare i punti per il tuo percorso e l’app Mappe fornirà dettagli su lunghezza e altitudine. Puoi anche fare in modo che l’app Mappe termini automaticamente un percorso toccando le opzioni Inverti, Andata e Indietro o Chiudi circuito.

Per escursioni e sentieri, l’app Mappe non ti consentirà di creare un percorso non sicuro che non si attenga ai sentieri esistenti, quindi è difficile creare una mappa pericolosa in mezzo al nulla.

La creazione di percorsi non si limita a escursioni e sentieri. Puoi aggiungere un punto segnalato a una mappa, toccare l’opzione “Altro” e scegliere Crea percorso personalizzato.

Cerca qui

Apple ha reso più semplice la ricerca nei luoghi che potresti pensare di visitare o in quelli che desideri esplorare aggiungendo un pulsante “Cerca qui”. Se cerchi un luogo, come San Diego, e poi tocchi Cerca, la ricerca verrà effettuata nell’area visualizzata sullo schermo anziché nella tua posizione fisica.

Se cerchi qualcosa e poi fai una panoramica della mappa, la ricerca verrà aggiornata in modo affidabile nella nuova posizione. Quando ingrandisci, vedrai un pulsante dedicato “Cerca qui” che ti offre un maggiore controllo su dove desideri cercare.

Salvataggio dei preferiti

Se trovi un’escursione, un sentiero o un percorso personalizzato preferito, puoi salvarlo nella tua Libreria per salvarlo per dopo. Per fare ciò, trova l’escursione pertinente e quindi tocca il pulsante “Aggiungi alla libreria”.

Puoi rinominare le escursioni e aggiungere informazioni specifiche che potresti voler rivisitare in seguito, nonché scaricare il percorso per l’utilizzo offline.

Toccando il pulsante “+” durante la visualizzazione di qualsiasi posizione sulla mappa, inclusa un’escursione, verrà aggiunta quella posizione alla libreria.

Note

Puoi toccare qualsiasi luogo nell’app Maps e selezionare l’opzione Aggiungi una nota dal menu. Da lì puoi prendere nota di ciò che desideri ricordare riguardo a una posizione.

Le note sono private e vengono conservate sul dispositivo. Sono visibili solo al creatore della nota.

