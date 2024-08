Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold mostrati in tutti i colori

Finora abbiamo visto moltissimi leak di Pixel 9. In effetti, abbiamo condiviso in esclusiva tantissime informazioni sui prossimi dispositivi dell’azienda. Con questo in mente, i rendering ufficiali di Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold sono appena emersi e mostrano i dispositivi in ​​tutti i colori.

Certo, abbiamo già visto alcuni di questi rendering, ma non tutti. Questi provengono da Arsene Lupin , un informatore, e ci danno uno sguardo approfondito ai vari colori degli smartphone della serie Pixel 9. Inoltre, non hanno filigrane.

Google Pixel 9 è disponibile in quattro colori, incluso un accattivante verde

Prendiamo questo telefono alla volta, ok? Innanzitutto, ci concentriamo sul Pixel 9 . Puoi dare un’occhiata a quei rendering nella galleria qui sotto. Il telefono è mostrato nei colori Verde, Ossidiana, Porcellana e Rosa.

Il telefono ha i lati piatti, e questo vale sia per la cornice che per i lati anteriore e posteriore. L’isola della fotocamera sul retro è a forma di pillola e contiene due fotocamere al suo interno. Un foro per la fotocamera del display è centrato sulla parte anteriore. Google continua a mantenere il tasto di accensione/blocco sopra il bilanciere del volume sul lato destro.

Il Pixel 9 Pro scambia la variante verde con un colore nocciola

Il Google Pixel 9 Pro è mostrato nella gallery qui sotto. È disponibile nelle varianti di colore Nocciola, Porcellana, Ossidiana e Rosa. Quindi quasi identico al Pixel 9, ma al posto del modello Green sarà disponibile la versione Hazel.

Questo telefono sembra molto simile al Pixel 9. Ha però una fotocamera aggiuntiva sul retro. Oltre a ciò, il dispositivo è un po’ più grande, ha un display più grande. Il Pixel 9 Pro XL avrà esattamente questo aspetto ma sarà notevolmente più grande.

Il pieghevole di seconda generazione di Google sarà disponibile solo in due opzioni di colore

L’ultimo telefono mostrato qui è il prossimo pieghevole dell’azienda, il Pixel 9 Pro XL. Se dai un’occhiata alla gallery qui sotto, vedrai tutti i suoi colori. Il telefono è disponibile nelle opzioni di colore Ossidiana e Porcellana.

Pixel 9 Pro Fold avrà un aspetto leggermente diverso rispetto ai suoi fratelli. Avrà un’isola della fotocamera dall’aspetto diverso sul retro, che sarà posizionata nell’angolo in alto a sinistra. Questo telefono sarà notevolmente diverso dal suo predecessore, dal punto di vista del design. È più in linea con altri concorrenti pieghevoli in stile libro.

