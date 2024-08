Truffe telefoniche e come difendersi: la posizione di TIM

Le truffe telefoniche sono ormai diventate molto frequenti: esistono numerosi call center non autorizzati dove gli operatori, per convincere i clienti a stipulare nuovi contratti e cambiare gestore telefonico, si identificano spesso come operatori ufficiali di grandi compagnie telefoniche, soprattutto TIM, che è indubbiamente uno dei più diffusi in Italia.

Come ci si può difendere contro queste chiamate indesiderate? TIM ha fornito ai propri clienti alcune semplici linee guida che, se ben seguite, possono evitare le seccature legate al cadere in una frode telefonica.

Quali sono le strategie utilizzate dai falsi operatori TIM nelle chiamate fraudolente?

I trucchi usati dai falsi operatori TIM per perpetrare le truffe telefoniche sono numerosi, e purtroppo si affinano col passare del tempo.

Fra questi, spiccano sicuramente le telefonate che avvisano di rilevazioni di presunti guasti tecnici sulla linea, invitando quindi l’utente, al fine di non perdere il servizio, a cambiare operatore. Se non ci si lascia prendere dal panico di restare isolati, è molto semplice capire come questo sia un controsenso: TIM dovrebbe scusarsi del disservizio e fare di tutto per rassicurare i clienti, non certo spingerli da un concorrente, cosa che va contro qualsiasi interesse. Questo tipo di telefonate devono quindi essere chiuse rapidamente, senza mai fornire per alcun motivo alcun tipo di dato.

Un altro trucco è quello di presentare al cliente offerte estremamente più vantaggiose rispetto a quella attualmente in uso: se è vero che TIM periodicamente propone nuove offerte, è altrettanto vero che prezzi troppo bassi devono instillare un ragionevole dubbio; in questi casi è bene quindi verificare sul sito ufficiale o chiamando il servizio clienti la veridicità dell’offerta, congedando l’operatore. Se quest’ultimo cercherà di farvi pressione dicendo che dovete decidere subito, allora avrete la conferma che si tratta di una truffa: nessun vero operatore TIM pretenderebbe che prendiate una decisione istantanea, anzi, vi proporrebbero probabilmente un successivo appuntamento telefonico per darvi il tempo di valutare l’offerta. Nessun operatore TIM vi perseguiterà con chiamate costanti e ripetute, né lo farà da numeri anonimizzati, tutte le chiamate TIM, infatti, vengono da numeri chiaramente riconoscibili e ricontattabili e in nessun caso sarete contattati da una voce registrata, ma sempre e comunque da un essere umano reale.

Infine, ma non meno importante, bisogna prestare molta attenzione a quanto viene chiesto da questi falsi operatori: a meno che non ci sia un contesto che lo giustifica, un operatore TIM reale non vi chiederà mai dati personali, dati bancari o dati legati al contratto, come per esempio il codice migrazione o il codice cliente (quest’ultimo un dato che un operatore autorizzato dovrebbe poter reperire autonomamente).

La campagna TIM al tuo Fianco contro le truffe telefoniche



Al fine di mettere in guardia i propri utenti dalle frodi telefoniche e via e-mail, TIM ha lanciato la campagna “TIM al tuo fianco”, così da sensibilizzare i propri clienti e sollecitare la segnalazione dei comportamenti truffaldini, oltre che ad aiutarli a riconoscere le frodi.

Per segnalare comportamenti sospetti, gli utenti possono chiamare il 119 o il 187, oppure scrivere a TIMaltuofianco@telecomitalia.it, descrivendo nel dettaglio la propria esperienza per aiutare TIM a debellare il fenomeno.