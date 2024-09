App iOS 18 Passwords: tutte le nuove funzionalità

Con iOS 18 , Apple ha introdotto un’app Passwords autonoma che semplifica la gestione di login e password. Per anni hai potuto archiviare le informazioni sulle password sui tuoi dispositivi Apple tramite iCloud Keychain, ma l’accesso alle password era un po’ difficile perché i dati erano nascosti nell’app Impostazioni. Non è più così e in ‌iOS 18‌ è molto più semplice creare e gestire le password per i siti Web e altro ancora.

uesta guida illustra tutto ciò che devi sapere sull’app Password di ‌iOS 18‌, disponibile anche su iPadOS 18 e macOS Sequoia 15.

Disposizione

L’app Passwords viene installata automaticamente quando si esegue l’aggiornamento a ‌iOS 18‌, ‌iPadOS 18‌ o ‌macOS Sequoia‌. L’app ha un layout semplice con una barra di ricerca in alto, così puoi cercare le informazioni che stai cercando.

Se hai già utilizzato la funzionalità Portachiavi iCloud, tutti i tuoi accessi e password salvati saranno pronti all’uso non appena esegui l’autenticazione con Face ID o Touch ID . Ci sono sezioni separate per password e accessi (in Tutti), Passkey, codici di autenticazione a due fattori, password Wi-Fi, avvisi di sicurezza e accessi che sono stati eliminati.

Puoi toccare una qualsiasi delle sezioni per vedere cosa è elencato lì, e toccando una singola voce vengono mostrati login e password. Ogni voce ha campi per nome sito o app, username, login, codice di verifica, siti web in cui viene utilizzato il login e note. C’è anche un’opzione one-tap per cambiare la password per una data voce.

Il layout dell’app Password è simile a quello che vedi nella sezione Password dell’app Impostazioni in ‌iOS 18‌.

Aggiunta di accessi e password

Per aggiungere un login o una password all’app Passwords, è sufficiente toccare il pulsante “+” nella parte inferiore dell’interfaccia principale.

L’app Passwords popola automaticamente una nuova voce con una password, e devi solo aggiungere il nome del sito web e il nome utente, quindi copiare la password e inserirla nell’app, nel sito web o nel servizio a cui ti stai iscrivendo. Toccando Salva salverai le informazioni.

Se vuoi aggiungere informazioni a una voce esistente, puoi toccare la sezione pertinente, ad esempio Tutti, cercare l’accesso che vuoi aggiornare, toccarlo e quindi selezionare l’opzione “Modifica” per accedere all’interfaccia di modifica per aggiungere note, cambiare una password o aggiungere un codice di verifica.

Le password e gli accessi vengono aggiunti automaticamente all’app Password quando hai abilitato il Portachiavi iCloud e crei un nuovo accesso in Safari o in un’app.

Modifica delle password

Per cambiare una password, devi solo aprire l’app Password, cercare il login che vuoi aggiornare, toccare Modifica, quindi toccare l’opzione “Cambia password…”. Puoi anche sfogliare le password usando la sezione “Tutte”.

Toccando “Cambia password” si apre il sito web associato al login e alla password, ma sarà necessario avviare la procedura di modifica della password sul sito effettuando l’accesso al proprio account e cercando l’opzione appropriata per aggiornare una password.

Eliminazione delle password

Per eliminare una password, vai alla sezione “Tutti” e naviga finché non la trovi, oppure cerca un login specifico. Dalla panoramica “Tutti”, puoi scorrere da destra a sinistra per visualizzare un’opzione di eliminazione. Basta toccare “Elimina” per rimuovere la password.

Puoi anche toccare uno qualsiasi dei tuoi accessi, scegliere Modifica e selezionare Elimina password da lì. Per eliminare più accessi, tocca lo strumento Seleziona in alto a destra del display (sembra un elenco con un segno di spunta) e quindi tocca uno qualsiasi degli accessi che vuoi eliminare. Quando hai finito, tocca di nuovo Elimina per eliminarli tutti.

Le password che hai eliminato vengono archiviate in una cartella Deleted nell’app Passwords per 30 giorni prima di essere eliminate definitivamente. Puoi toccare quella cartella e scorrere per eliminare subito accessi e password. In alternativa, puoi usare il pulsante di selezione in alto per eliminare più accessi contemporaneamente.

Codici di autenticazione

L’app Passwords può fornire codici di autenticazione a due fattori per i siti che rendono disponibili opzioni di sicurezza aggiuntive. Per aggiungere un codice di autenticazione a due fattori, tocca la sezione “Codes” dell’interfaccia principale di Passwords.

Da lì, tocca il pulsante “+”. Puoi scansionare un codice QR con una fotocamera, che è un modo comune in cui funzionano le app di autenticazione a due fattori, oppure inserire una chiave di configurazione. Una volta che il codice è stato memorizzato nell’app Password, puoi aprire la sezione Codici in qualsiasi momento per ottenere un codice temporaneo per accedere a un sito o a un’app.

I codici di autenticazione a due fattori vengono visualizzati anche quando si cerca una password e si effettua l’accesso o si scorrono gli accessi nella sezione “Tutti”.

Passkeys

I siti web hanno iniziato a passare dalle password alle passkey e l’app Password memorizza sia le passkey che i dati di accesso e le password.

Le passkey sono più sicure delle password e ti consentono di accedere ai tuoi account tramite autenticazione ‌Face ID‌ o ‌Touch ID‌ su un dispositivo Apple. Le passkey utilizzano fondamentalmente una coppia di chiavi crittografiche, con una chiave pubblica archiviata su un server e una chiave privata archiviata sul tuo dispositivo.

Le chiavi private non vengono condivise, rimangono solo sul dispositivo e non possono essere inviate ad altre persone, proteggendo i tuoi account dai tentativi di phishing.

Puoi visualizzare le passkey memorizzate nella sezione Passkey dell’app Password e dovresti passare a Passkey per ogni sito web che offre questa funzionalità.

Condivisione della password

L’app Passwords ti consente di impostare e condividere password selezionate con contatti fidati. Puoi creare uno o più gruppi di persone che includono familiari e amici, fornendo loro l’accesso a login e password condivisi.

La creazione di un gruppo può essere eseguita toccando la cartella sul lato sinistro dell’interfaccia principale di Passwords. Digita un nome, quindi seleziona le persone da aggiungere. Nota che chiunque tu aggiunga deve essere nella tua lista dei contatti.

Da lì, puoi selezionare i login e le password che vuoi condividere. I login e le password possono essere rimossi in qualsiasi momento e tutti i membri di un gruppo possono contribuire con i login. Il creatore del gruppo può rimuovere le persone dal gruppo in qualsiasi momento.

Per condividere una password con qualcuno di persona, puoi cercare il login che vuoi condividere e quindi usare Share Sheet per aprire un’interfaccia AirDrop che ti permetterà di inviare tramite AirDrop le informazioni di login e password. Share Sheet è progettato solo per questo tipo di condivisione di persona.

Riempimento automatico

Se hai abilitato AutoFill sui tuoi dispositivi, i tuoi dati di accesso e password verranno inseriti automaticamente quando visiti un sito web in Safari per il quale hai memorizzato le informazioni di accesso. AutoFill farà apparire un’opzione per il nome utente e la password appropriati in qualsiasi campo di accesso all’account in Safari o in un’app.

Il riempimento automatico funziona esattamente come quando le password erano limitate all’app Impostazioni.

Ordinamento

Nella sezione “Tutto” dell’app Password, puoi toccare l’icona con due frecce per accedere alle opzioni di ordinamento.

Le opzioni di ordinamento includono Data di modifica, Data di creazione, Sito Web o Titolo e ciascuna di queste può essere visualizzata in un elenco Decrescente o Crescente toccando l’opzione desiderata.

Sincronizzazione

Le password vengono sincronizzate automaticamente tra tutti i tuoi dispositivi Apple tramite ‌iCloud‌ Keychain. Devi solo avere l’opzione attivata e devi aver effettuato l’accesso al tuo ID Apple su qualsiasi dispositivo in cui desideri accedere alle tue password.

Puoi accedere ai tuoi dati di accesso e password anche su un PC Windows, perché Apple sta aggiungendo l’app Password a iTunes per Windows.

Sicurezza

Nell’app Password è presente una sezione dedicata alla Sicurezza, che ti consente di sapere se la tua password è stata riutilizzata, è troppo debole o è stata compromessa a seguito di una fuga di dati.

Gli avvisi sono accompagnati da informazioni che ti informano che è necessario modificare la password e puoi toccare l’opzione Cambia password per andare al sito web in cui devi aggiornare le tue informazioni.

Per ogni accesso individuale, vedrai anche delle informazioni che ti faranno sapere se la tua password è debole o forte.

Importazione delle password

Apple prevede di fornire uno strumento per importare le password da altri servizi come 1Password e LastPass, ma al momento questa funzionalità non è stata implementata.

