Apple ha annunciato oggi che queste quattro nuove funzionalità arriveranno su Apple Watch Series 9 e Ultra 2

Sebbene Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 siano modelli dell’anno scorso, Apple ha annunciato oggi che intende introdurre diverse nuove funzionalità su questi due dispositivi, specificatamente tramite un aggiornamento software.

Apple non ha confermato quando esattamente queste funzionalità verranno implementate sui dispositivi dell’anno scorso, ma è probabile che arriveranno con watchOS 11 o un aggiornamento successivo.

Notifiche di apnea notturna

Proprio come Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 9 e ‌Apple Watch Ultra 2‌ saranno in grado di rilevare i segnali di apnea notturna. Sebbene sia attualmente in attesa dell’autorizzazione della FDA, si prevede che questa funzionalità verrà implementata più avanti a settembre. La funzionalità di notifica dell’apnea notturna utilizza l’accelerometro dell’orologio per tracciare i disturbi respiratori durante il sonno, offrendo informazioni che potrebbero indicare un’apnea notturna da moderata a grave. La funzionalità è rivolta agli adulti di età pari o superiore a 18 anni a cui non è stata diagnosticata l’apnea notturna. Una volta disponibile, gli utenti riceveranno notifiche se vengono rilevati potenziali segnali, insieme a informazioni sulla salute e un rapporto PDF da discutere con un operatore sanitario.

Miglioramenti del pulsante di azione

Apple sta inoltre potenziando il pulsante azione dell’Apple Watch Ultra 2. Gli utenti potranno assegnare una serie di nuove azioni, tra cui il passaggio da un tipo di allenamento all’altro durante le attività multisport, l’avvio di un cronometro, l’utilizzo della torcia o l’attivazione di Voice Memo o Shazam con una sola pressione. Apple ha aggiunto oggi che gli utenti potranno premere e tenere premuto il pulsante azione per passare da una all’altra, rendendo più semplice adattare al volo la funzionalità del pulsante.

App Maree

Una nuovissima app Tides progettata per Apple Watch Series 10 arriva anche su Apple Watch Series 9 e ‌Apple Watch Ultra 2‌. Fornisce previsioni a sette giorni sulle condizioni costiere in tutto il mondo. Gli utenti avranno accesso alle maree alte e basse, all’altezza e alla direzione delle maree e persino agli orari di alba e tramonto, il tutto tracciato su una linea temporale per una facile consultazione. Le informazioni sono utili per chiunque pianifichi attività come surf, kayak o vela, assicurandosi di poter rimanere al sicuro e consapevoli delle mutevoli condizioni dell’oceano. L’app include anche complicazioni che possono essere visualizzate sul quadrante dell’orologio, fornendo aggiornamenti sulle maree in tempo reale per i luoghi di surf preferiti dagli utenti o la spiaggia più vicina.

Riproduzione audio tramite altoparlanti integrati

Come l’Apple Watch Series 10, l’‌Apple Watch Ultra 2‌ sarà in grado di riprodurre l’audio tramite gli altoparlanti integrati dell’orologio. In precedenza, questi altoparlanti erano utilizzati principalmente per i suoni di notifica e le chiamate telefoniche, ma presto gli utenti saranno in grado di ascoltare l’audio da app come Apple Music e Apple Podcast ad alta voce senza la necessità di un accessorio Bluetooth.

VIA