Apple Intelligence disponibile in queste 7 lingue aggiuntive il prossimo anno

Apple Intelligence inizierà a essere distribuito al pubblico solo in inglese americano quando iOS 18.1 verrà rilasciato a ottobre , ma nel corso del prossimo anno saranno aggiunte altre lingue. Le funzionalità sono compatibili con qualsiasi modello di iPhone 15 Pro o iPhone 16.

Apple ha dichiarato a pubblicazioni tra cui The Verge che Apple Intelligence supporterà le seguenti lingue non annunciate in precedenza nel 2025:

Inglese (India)

Inglese (Singapore)

tedesco

Italiano

coreano

portoghese

vietnamita

Apple aveva annunciato in precedenza che a dicembre verrà aggiunto il supporto per le versioni di inglese parlate in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito, mentre l’anno prossimo verrà aggiunto il supporto per cinese, francese, giapponese e spagnolo.

iOS 18.1 è già disponibile in versione beta per gli sviluppatori e include funzionalità di Apple Intelligence come strumenti di scrittura per la correzione di bozze di testo, riepiloghi delle notifiche, risposte suggerite nell’app Messaggi, la possibilità di registrare e trascrivere chiamate telefoniche e un nuovo strumento “Pulisci” nell’app Foto che può rimuovere rapidamente oggetti da una foto.

Ecco l’elenco completo delle lingue attualmente conosciute:

Inglese (Stati Uniti) (ottobre 2024)

Inglese (Australia) (dicembre 2024)

Inglese (Canada) (dicembre 2024)

Inglese (Nuova Zelanda) (dicembre 2024)

Inglese (Regno Unito) (dicembre 2024)

Inglese (Sudafrica) (dicembre 2024)

Cinese (2025)

Francese (2025)

Giapponese (2025)

Spagnolo (2025)

Inglese (India) (2025)

Inglese (Singapore) (2025)

Tedesco (2025)

Italiano (2025)

Coreano (2025)

Portoghese (2025)

Vietnamita (2025)

A causa del Digital Markets Act, Apple Intelligence non sarà disponibile su iPhone e iPad nell’UE, con le funzionalità limitate ai Mac con chip M1 o più recenti. Apple ha affermato che sta discutendo di questo problema con la Commissione europea.

