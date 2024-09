Apple Watch Series 9 vs. Series 10: Guida all’acquisto: 10 aggiornamenti vociferati a confronto

Dopo oltre un anno di voci, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 3 sono pronti per essere lanciati nel giro di poche settimane. Si vocifera che i nuovi modelli offriranno 10 cambiamenti e miglioramenti, quindi ecco tutto quello che ci aspettiamo.

Di seguito sono elencati tutti i cambiamenti attesi per l’Apple Watch Series 10 rispetto all’Apple Watch Series 9 dell’anno scorso , utilizzando informazioni provenienti da una vasta gamma di fonti affidabili che abbiamo già trattato qui su MacRumors . Continueremo ad aggiornare questo articolo man mano che emergono altri report prima dell’evento “It’s Glowtime” di Apple di lunedì 9 settembre.

‌Apple Watch Serie 9‌ Apple Watch Serie 10 Opzioni di dimensioni della cassa da 41 mm e 45 mm Opzioni di dimensioni della cassa da 46 mm e 49 mm (+11,1% e +8,9%) Opzioni di dimensioni dello schermo da 1,69 pollici e 1,9 pollici Opzioni di dimensioni dello schermo da 1,89 pollici e 2,04 pollici (+11,8% e +7,4%) Modello da 45 mm : larghezza 38 mm Modello da 46 mm : larghezza 39,7 mm (+4,5%) Profondità 10,7 mm Profondità 11,6 mm (+8,4%) Rivestimento stampato in 3D (solo alcuni modelli) Display OLED più efficiente Circuito integrato S9 Chip S10 con miglioramenti AI Scheda logica più sottile Rilevazione dell’ipertensione Rilevamento dell’apnea notturna

Secondo un rapporto di Mark Gurman di Bloomberg , sia l’Apple Watch Series 10 che l’Apple Watch Ultra 3 saranno apparentemente dotati di un nuovo processore che succede al chip S9 dell’anno scorso. Mentre questo potrebbe “gettare le basi per alcuni miglioramenti dell’intelligenza artificiale in futuro”, non eseguirà Apple Intelligence e al momento si dice che non ci siano piani per portare “l’iniziativa completa” all’Apple Watch.

Apple ha sviluppato funzionalità di rilevamento dell’ipertensione e dell’apnea notturna per Apple Watch, originariamente previste per il 2024, ma Gurman ora afferma che “lo sforzo non è andato liscio” e “Apple ha incontrato alcuni seri intoppi”. La funzionalità di rilevamento dell’ipertensione non è stata sufficientemente affidabile durante i test e ci sono preoccupazioni sulla sua integrazione nel design rinnovato, il che potrebbe costringere Apple a posticipare questa funzionalità all’anno prossimo. Allo stesso modo, mentre si vociferava ampiamente che Apple Watch Series 10 avrebbe pubblicizzato un design più sottile , anche questo è ora in discussione .

Allo stesso modo, la funzionalità di rilevamento dell’apnea notturna è ora in difficoltà perché si basa sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue, che gli Apple Watch negli Stati Uniti non possono attualmente misurare a causa di una controversia legale in corso con Masimo. Gurman postula che la controversia con Masimo potrebbe essere risolta presto, oppure Apple potrebbe trovare un modo per aggirarla sostenendo che il sensore dell’ossigeno nel sangue potrebbe essere utilizzato per scopi non direttamente correlati ai livelli di ossigeno nel sangue. L’azienda potrebbe anche annunciare la funzionalità di rilevamento dell’apnea notturna e rimandarne il rilascio a una data successiva.

L’annuncio dell’Apple Watch Series 10 e dell’Apple Watch Ultra 3 è previsto per l’ evento “It’s glowtime” di Apple , lunedì 9 settembre. I preordini saranno probabilmente aperti venerdì 13 settembre, mentre il lancio avverrà una settimana dopo, venerdì 20 settembre.

Varrà la pena effettuare l’aggiornamento?

L’Apple Watch Series 9 è stato un aggiornamento molto minore rispetto alla Series 8, con il chip S9, Double Tap e Precision Finding per i modelli iPhone 15 come modifiche più significative. L’Apple Watch Series 10 potrebbe basarsi su queste con nuove funzionalità per la salute e opzioni di dimensioni del display più grandi, ma sembra che gli attuali utenti della Series 9 avranno poche ragioni per effettuare l’aggiornamento.

