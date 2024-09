Esclusiva: ecco il primo sguardo alla Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung ha rilasciato due smartphone pieghevoli a luglio, il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6. Se pensavi che l’azienda avesse terminato con le uscite di telefoni pieghevoli nel 2024, beh, non è così. Il Samsung Galaxy Z Fold Special Edition arriverà quest’anno e ti offriamo un’anteprima esclusiva del design del dispositivo.

Prima di arrivare al dunque, giusto per essere aggiornati, il Galaxy Z Fold Special Edition è la variante più sottile prevista del Galaxy Z Fold 6. È anche noto come ‘Galaxy Z Fold 6 Slim’ e ‘Galaxy Z Fold 6 Ultra’.

Ecco un primo sguardo al prossimo pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold Special Edition

Detto questo, se date un’occhiata all’immagine qui sotto, potrete vedere il dispositivo stesso. Sì, assomiglia al Galaxy Z Fold 6, ma quelli di voi con un occhio attento noteranno immediatamente che è più sottile.

Il telefono ha ancora una cornice piatta, con angoli leggermente arrotondati, per una questione di comfort. Ha ancora un’isola per le fotocamere con tre fotocamere sul retro, e quelle fotocamere sono persino nello stesso punto.

L’isola della telecamera sembra un po’ diversa

Il fatto è che l’isola della fotocamera ha una forma leggermente diversa, non è rotonda come quella del Galaxy Z Fold 6. Sembra anche essere un po’ più spessa.

Noterai anche che il display della cover del telefono ha un foro per la fotocamera centrale nella parte superiore. Quel display è piatto, così come il retro del telefono. La cerniera è nascosta quando il telefono è aperto, ovviamente.

La parte posteriore del telefono ha un aspetto in metallo spazzolato

Il retro di questo modello in particolare ha un aspetto in metallo spazzolato. Non ne siamo sicuri al 100%, ma è probabile che sia vetro con una finitura diversa sotto. Almeno sembra così, ma dovremo aspettare e vedere. Non siamo sicuri se questa sarà l’unica variante di colore o meno.

Il pulsante di accensione/blocco fungerà anche da scanner per impronte digitali e si trova sul lato destro del telefono. I pulsanti per aumentare e diminuire il volume si trovano sopra il tasto di accensione, come previsto.

Il Galaxy Z Fold Special Edition avrà uno spessore di 10,6 mm una volta piegato

Cos’altro sappiamo di questo dispositivo? Beh, sappiamo che sarà spesso 10,6 mm quando piegato e 4,9 mm quando aperto , grazie a Evan Blass. Il telefono includerà una fotocamera principale da 200 megapixel sul retro e abbiamo anche alcune informazioni sui suoi display.

Il display principale del dispositivo misurerà 8 pollici, mentre il pannello di copertura sarà di 6,5 pollici di diagonale. Quindi, entrambi i display saranno un po’ più grandi di quelli del Samsung Galaxy Z Fold 6 .

La sua disponibilità potrebbe essere piuttosto limitata

Un altro dettaglio degno di nota è che non è previsto un lancio su larga scala del Galaxy Z Fold Special Edition . Si vocifera che sarà disponibile solo in Cina e Corea del Sud. Non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi non ci resta che aspettare e vedere

La data di lancio del telefono è ancora un mistero, ma si prevede che diventerà ufficiale nel corso di quest’anno.

