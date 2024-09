Il Dimensity 9400 di MediaTek batte l’Apple A18 Pro nel test GPU

MediaTek sta pianificando di lanciare il suo SoC più ambizioso, Dimensity 9400, a un certo punto di ottobre . L’ultimo processore di punta del produttore di chipset competerà con il prossimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Prima del lancio, il SoC MediaTek Dimensity 9400 ha superato l’A18 Pro di Apple in un benchmark GPU.

Il SoC Dimensity 9400 di MediaTek batte l’A18 Pro di Apple in un test di benchmark GPU

L’affidabile informatore di gadget Digital Chat Station ha pubblicato i risultati del benchmark GFX Aztec 1440p off-screen Vulkan per il Dimensity 9400. Il chipset è riuscito a raggiungere 134 fps in questo test. Si tratta di un miglioramento dell’86% rispetto ai 72 fps dell’A18 Pro di Apple. In particolare, la fonte ha anche menzionato che la GPU del SoC Dimensity 9300 di precedente generazione era già altamente competitiva. Tuttavia, il chip Dimensity 9400 porterà le cose a un livello completamente nuovo .

A parte Apple, il SoC MediaTek Dimensity 9400 è riuscito a superare il chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm nel test GPU. Lo Snapdragon SoC è riuscito a produrre 95 fps in quel test.

Per i non addetti ai lavori, il test Aztec fa parte della suite GFXBench. È progettato per simulare un ambiente di gioco 3D hardware, spingendo la grafica ai massimi livelli. La parte “1440p” del test significa che è stato condotto con l’impostazione di risoluzione QHD, un livello di dettaglio elevato. Tuttavia, i risultati sono per il test “off-screen”. Ciò significa che il SoC è stato testato per la potenza grezza, senza essere influenzato dalla risoluzione.

Il SoC Dimensity 9400 sfoggerà l’unità di elaborazione grafica Immortalis-G925 di ARM

Il test di benchmark GFX Aztec suggerisce che il MediaTek Dimensity 9400 utilizzerà l’unità di elaborazione grafica Immortalis-G925 di ARM. ARM afferma che è “la GPU più performante ed efficiente fino ad oggi”. Rispetto alla precedente generazione Immortalis-G720, la G925 offre prestazioni grafiche superiori del 37%.

Inoltre, Immortalis-G925 offre un miglioramento del 52% nel ray tracing per oggetti complessi. Inoltre, c’è un incremento del 34% nelle prestazioni del carico di lavoro di AI e machine learning. Inoltre, è in grado di fornire una riduzione del 30% nel consumo energetico.

Quindi, sembra che il SoC MediaTek Dimensity 9400 si stia configurando come un chipset piuttosto potente . Ne scopriremo di più il mese prossimo, quando il gigante della tecnologia presenterà ufficialmente il nuovo chipset di punta.

