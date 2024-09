Il Galaxy S25 Ultra potrebbe essere più leggero del Galaxy S24 Ultra

Ieri, Apple ha lanciato la serie iPhone 16 , tra cui un enorme modello Pro Max . Lo schermo del nuovo smartphone più grande di Apple è cresciuto fino a 6,9″, rendendolo paragonabile ai tablet di qualche anno fa. Samsung non vuole restare indietro e si dice che lo schermo del suo prossimo flagship mobile premium avrà le stesse dimensioni. Tuttavia, sembra che il Galaxy S25 Ultra avrà un peso inferiore rispetto all’iPhone 16 Pro Max.

Nel settore degli smartphone, c’è stato un tempo in cui la tendenza tra i prodotti di fascia alta era quella di renderli il più leggeri e sottili possibile. Ciò ha avuto conseguenze per cose come la batteria, la cui capacità ha sofferto a causa della mancanza di spazio fisico. Fortunatamente, quella tendenza è cambiata e i produttori hanno perso la paura di aumentare il peso dei loro telefoni per integrare batterie più grandi.

Il peso del Galaxy S25 Ultra sarebbe inferiore a 220 grammi

L’iPhone Pro Max e il Galaxy S Ultra (ex Galaxy Note) sono tra i modelli leader di smartphone con schermo grande. Conosciamo già l’iPhone 16 Pro Max, ma la prossima grande uscita di Samsung in questo segmento, il Galaxy S25 Ultra , arriverà all’inizio del 2025. Si vocifera che il display del Galaxy S25 Ultra corrisponderà al 6,9″ dell’ultimo dispositivo di Apple. Tuttavia, il peso potrebbe essere una storia diversa. Secondo Ice Universe , il prossimo fiore all’occhiello di Samsung peserà solo 219 grammi . Per riferimento, l’iPhone 16 Pro Max pesa 227 grammi, mentre il Galaxy S24 Ultra pesa 233 grammi.

Rapporti precedenti hanno rivelato che Samsung manterrà la stessa capacità della batteria da 5.000 mAh dei modelli precedenti. Forse alcuni si aspettavano una capacità maggiore dopo diversi anni. Tuttavia, è importante ricordare che Samsung riserva una parte dello spazio interno del telefono per lo slot S-Pen, quindi ha meno spazio di manovra.

Il telefono potrebbe anche essere più sottile del suo predecessore

Inoltre, il Galaxy S25 Ultra potrebbe ridurre il suo spessore a 8,2 mm (8,6 mm sull’S24 Ultra). Potrebbe anche essere più stretto , a 77,6 mm (79 mm per l’S24 Ultra). Quindi, considerando l’intero contesto, il prossimo flagship mobile più grande di Samsung sarebbe una pietra miliare tecnologica. Infine, è anche possibile che l’S25 Ultra abbia cornici più sottili attorno allo schermo rispetto all’iPhone 16 Pro Max. Quest’ultimo è simile in questo aspetto all’attuale S24 Ultra, quindi il gigante sudcoreano potrebbe prendere il comando.

