Quando aspettarsi il lancio dell’iPhone SE 4

Sono passati più di due anni e mezzo da quando Apple ha rilasciato l’attuale iPhone SE, quindi il dispositivo dovrebbe ricevere un aggiornamento. Di seguito, riepiloghiamo le ultime indiscrezioni sulla prossima generazione di iPhone SE, comprese le potenziali funzionalità e i tempi di lancio.

Tempistica

L’ultima parola arriva da Mark Gurman di Bloomberg . Nella sua newsletter Power On del mese scorso, ha detto che si aspetta che il prossimo iPhone SE venga lanciato nella primavera del 2025. Tutti e tre i modelli di iPhone SE esistenti sono stati annunciati a marzo nel corso degli anni, quindi sembra probabile che il modello di quarta generazione verrà introdotto anche a marzo dell’anno prossimo.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo e la pubblicazione tecnologica The Information hanno anche affermato in precedenza che il prossimo iPhone SE verrà lanciato nel primo trimestre del 2025 , quindi tale lasso di tempo è stato corroborato da più fonti. The Information ha affermato che i fornitori Apple avrebbero iniziato ad aumentare la produzione di massa del dispositivo a ottobre .

Caratteristiche

L’attuale iPhone SE parte da $ 429 negli Stati Uniti con 64 GB di spazio di archiviazione e 4 GB di RAM. Le caratteristiche principali del dispositivo includono un display LCD da 4,7 pollici, chip A15 Bionic, Touch ID, supporto 5G con un chip Qualcomm, una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel e una porta Lightning.

Si vocifera che il prossimo iPhone SE avrà un design simile all’iPhone 14 con le seguenti caratteristiche:

Schermo OLED da 6,1 pollici

Circuito integrato A18

Identificazione facciale

Porta USB-C

Pulsante di azione

Chip 5G progettato da Apple

Una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel

8 GB di RAM per Apple Intelligence

Gurman ritiene che il prossimo iPhone SE avrà probabilmente un prezzo compreso tra i 400 e i 500 dollari, quindi il dispositivo rimarrà un’opzione più economica nella gamma di smartphone Apple, nonostante abbia un display più grande e una serie di funzionalità più moderne.

Aggiornamento — settembre 2024:

Anche la rivista giapponese Nikkei Asia ha riferito che l’iPhone SE 4 con display OLED uscirà nel 2025.

