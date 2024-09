RCS in iOS 18: tutto quello che devi sapere sulla revisione della messaggistica Android di Apple

Apple ha adottato Rich Communication Services (RCS) con il lancio di iOS 18 , aggiornando gli standard di messaggistica per le conversazioni non iMessage. La decisione di Apple di adottare RCS è stata uno shock quando è stata annunciata per la prima volta a novembre 2023 perché Google aveva spinto in modo aggressivo Apple a implementare RCS per anni, ma Apple non si è mossa.

Questa guida spiega tutto ciò che devi sapere su RCS, incluso come funziona, come utilizzarlo sui dispositivi Apple, perché potresti non vederlo, perché Apple ha deciso di adottarlo ora e i vantaggi che puoi aspettarti da RCS ora che il supporto per questa funzionalità è attivo.

RCS spiegato

Rich Communication Services, o RCS, è un protocollo di comunicazione sviluppato dalla GSM Association e sostenuto da Google. Come protocollo di comunicazione, RCS è utilizzato dai produttori e dagli operatori di smartphone per inviare messaggi di testo, immagini e video tra dispositivi. È fondamentalmente ciò che ora alimenta i messaggi di testo che invii alle persone con il tuo iPhone e altri dispositivi Apple quando iMessage non è disponibile.

RCS è un sostituto di SMS (Short Messaging Service) e MMS (Multimedia Messaging Service), entrambi utilizzati per la condivisione di dati su reti cellulari. RCS combina le caratteristiche di SMS e MMS e aggiunge funzionalità aggiuntive. Come SMS, consente di inviare messaggi di testo a persone che non hanno iPhone per iMessage.

Caratteristiche RCS

Ci sono diversi vantaggi in RCS rispetto alle precedenti funzionalità MMS e SMS. Gran parte del miglioramento può essere visto nelle chat da ‌iPhone‌ ad Android perché per le conversazioni tra i possessori di dispositivi Apple, iMessage continua a essere l’impostazione predefinita.

Supporto per foto e video ad alta risoluzione.

Supporto per file di dimensioni maggiori e condivisione di file.

Messaggi audio.

Reazioni emoji multipiattaforma per i messaggi di testo.

Indicatori di digitazione in tempo reale.

Conferme di lettura.

Possibilità di inviare messaggi tramite cellulare o Wi-Fi (gli SMS sono solo tramite cellulare). Non ci sono costi per inviare un messaggio RCS tramite Wi-Fi.

Chat di gruppo migliorate con la possibilità di aggiungere e rimuovere persone e di assegnare un nome alle chat.

RCS contro SMS/MMS

SMS o Short Messaging Service è supportato da quasi tutti i telefoni cellulari ed è progettato per consentire di inviare messaggi di testo da un dispositivo all’altro. È accompagnato dall’estensione Mobile Messaging Service che supporta foto, video e messaggi di testo più lunghi. Entrambi questi standard sono in circolazione da più di due decenni e sono rimasti indietro rispetto alle app di chat più moderne in termini di funzionalità.

RCS è essenzialmente una versione modernizzata di SMS/MMS che gli operatori e i produttori di smartphone hanno iniziato ad adottare circa un decennio fa, ma ci è voluto del tempo prima che fosse supportato e non tutte le aziende hanno aggiunto il supporto, quindi anche gli standard SMS/MMS più universali (e più limitati) sono rimasti in circolazione.

Forse uno dei cambiamenti più grandi è il modo in cui funzionano SMS/MMS e RCS. SMS e MMS sono supportati dagli operatori e richiedono una connessione cellulare per funzionare. RCS è supportato dagli operatori, ma i messaggi RCS possono essere inviati tramite una connessione cellulare o Wi-Fi, simile a iMessage, quindi non c’è un requisito specifico di connessione cellulare.

RCS è in effetti molto più simile a WhatsApp, iMessage, Messenger e simili app di chat, ma integrato nell’app di messaggistica di testo predefinita di uno smartphone. Supporta funzionalità che SMS/MMS non supportano, come indicatori di digitazione, reazioni emoji, immagini ad alta risoluzione, trasferimenti di file, videochiamate e chiamate e messaggi tramite Wi-Fi.

RCS e iMessage

RCS funziona insieme a iMessage e non lo sostituisce. Per le conversazioni e i messaggi da ‌iPhone‌ a ‌iPhone‌ su qualsiasi dispositivo Apple verso un altro dispositivo Apple, iMessage è l’impostazione predefinita.

Se disattivi iMessage sul tuo ‌iPhone‌, sui dispositivi supportati verrà utilizzato per impostazione predefinita RCS, poiché si tratta del nuovo standard di messaggistica di testo per le comunicazioni non iMessage.

iMessage continuerà a funzionare esattamente come adesso, senza alcun cambiamento nelle comunicazioni tra gli utenti dei dispositivi Apple.

Cosa significa RCS per gli utenti iPhone

Se hai amici o familiari che possiedono un dispositivo Android, noterai un miglioramento in alcune delle frustrazioni che derivano dalla messaggistica multipiattaforma.

I messaggi di testo di gruppo tra utenti Android e ‌iPhone‌ saranno meno buggati e non ci saranno le stesse limitazioni sulle dimensioni di foto e video che possono impedire l’invio dei contenuti multimediali. Le reazioni tapback che usi su un ‌iPhone‌ hanno un equivalente di reazione emoji su Android, quindi i tapback non saranno così confusi per i tuoi amici che usano Android.

Le ricevute di lettura e gli indicatori di digitazione sono disponibili per le comunicazioni da iPhone ad Android e non saranno limitati agli iMessage da iPhone a iPhone quando verrà implementato RCS.

In generale, i possessori di ‌iPhone‌ e coloro che hanno altri dispositivi Apple non devono pensare a RCS o preoccuparsene. È un cambiamento che avviene in background senza alcuna interazione richiesta dall’utente. La comunicazione tra iPhone non cambia e tra utenti ‌iPhone‌ e Android, la messaggistica è più o meno la stessa, ma migliorata in termini di affidabilità.

RCS e Android

Le conversazioni di testo con utenti Android sono il modo principale in cui gli utenti iPhone sperimentano RCS in iOS 18. RCS è disponibile solo quando tutti i partecipanti alla conversazione hanno un dispositivo e un operatore che lo supportano, ma ciò comprende la maggior parte degli utenti Android negli Stati Uniti. Tutti i principali operatori statunitensi supportano RCS. Se stai inviando SMS a qualcuno con un operatore che non supporta RCS, tornerà al vecchio standard SMS/MMS.

I dispositivi Android dispongono di RCS da un po’ di tempo, poiché Google e Samsung lo supportano da diversi anni e stavano spingendo Apple ad adottarlo.

Prima di RCS, condividere foto e video con utenti Android poteva essere complicato per un utente iPhone, poiché a volte foto e video erano troppo grandi o non venivano visualizzati. Spesso si verificavano anche problemi con le conversazioni di gruppo tra utenti Android e iPhone, sia in termini di funzionalità supportate che di stabilità.

Parlare con un utente Android dovrebbe essere meno complicato grazie a RCS. I file e le immagini non dovrebbero fallire nell’invio, ci sono indicatori di digitazione e le ricevute di lettura sono multipiattaforma.

Bolle verdi contro bolle blu

Anche se ora dovrebbe essere meno frustrante comunicare con le persone nella “bolla verde” su un dispositivo Apple, i colori delle bolle di chat non cambiano.

Le conversazioni iMessage continuano a essere contrassegnate con bolle di chat blu e i messaggi RCS continuano a essere verdi, come i messaggi SMS/MMS. Nota che SMS e MMS non scompariranno. Continueranno a essere disponibili sulle reti che non supportano RCS e nelle situazioni in cui RCS non è disponibile.

RCS richiede che tutti i dispositivi che partecipano a una conversazione supportino la funzionalità e che anche la rete la supporti. Quindi, se ti capita di inviare un messaggio a qualcuno che usa un operatore che non supporta RCS o che ha RCS disattivato, usa SMS.

Una nota sulla crittografia

L’implementazione di RCS da parte di Google per Google Messages supporta la crittografia end-to-end sui dispositivi Android, ma vale la pena notare che Apple sta adottando il profilo RCS Universal creato dalla GSM Association e non una versione di RCS modificata da Google. I messaggi RCS da ‌iPhone‌ agli utenti Android NON sono crittografati al momento.

Le conversazioni da iMessage a iMessage sono crittografate, ma una conversazione da iMessage a messaggio di testo non lo è. Apple sta lavorando con la GSM Association per migliorare RCS e aggiungere una crittografia che funzionerà per le conversazioni da ‌iPhone‌ ad Android.

RCS nel mondo

Google, Samsung e tutti gli operatori statunitensi hanno adottato RCS, ma in alcuni paesi gli operatori locali dovranno aggiungere il supporto prima che RCS tra iPhone e altri dispositivi sia funzionante. Se il tuo operatore non supporta RCS, non lo vedrai come opzione sul tuo ‌iPhone‌. Controlla le impostazioni RCS andando su Impostazioni > App > Messaggi > Messaggi RCS. Assicurati che Messaggi RCS sia attivato. Se non riesci ad attivarlo o non lo vedi, il tuo operatore potrebbe non supportarlo e sarai limitato agli SMS.

Apple pubblica sul suo sito web un elenco degli operatori che supportano RCS .

Funzionalità RCS non ancora implementate

Ci sono alcune funzionalità RCS per le quali Apple non ha ancora aggiunto il supporto, come Google ha sottolineato sul suo sito web RCS . Apple potrebbe aggiungere queste funzionalità in un secondo momento.

Reagisci ai media con le emoji.

Rispondi direttamente ai messaggi nelle chat di gruppo.

Crittografia end-to-end.

Perché Apple supporta ora RCS?

Dal 2022 Google ha praticamente implorato Apple di implementare il supporto per RCS, lanciando un sito web, avviando una campagna sui social media, girando annunci pubblicitari e installando cartelloni pubblicitari, tutto con l’obiettivo di convincere Apple a supportare lo standard di messaggistica.

A settembre 2022, Tim Cook ha affermato che l’adozione di RCS non era una priorità per Apple . “Non sento i nostri utenti chiedere che ci mettiamo molta energia in questo momento”, ha affermato. Quindi cosa è cambiato? Non è del tutto chiaro, ma è probabile che le questioni normative abbiano giocato un ruolo.

Apple è sottoposta a controlli in diversi paesi del mondo per quanto riguarda App Store , iMessage e altre tecnologie proprietarie; adottando uno standard di messaggistica universale, Apple dimostra la volontà di supportare l’interoperabilità dei dispositivi.

Nell’Unione Europea, i legislatori stanno sviluppando leggi che richiederebbero ad Apple di apportare modifiche a iMessage per renderlo disponibile su altre piattaforme, in modo che gli utenti di iMessage non siano vincolati ai dispositivi Apple. Con RCS, iMessage ha meno vantaggi non disponibili su più piattaforme e una maggiore parità di funzionalità è disponibile su dispositivi iPhone e Android.

