[AGGIORNAMENTO: dichiarazione di Qualcomm] ARM avrebbe annullato la licenza di progettazione dei chip a Qualcomm

AGGIORNAMENTO : Qualcomm ha rilasciato una dichiarazione ufficiale che recita: ” Questo è più o meno lo stesso da parte di ARM: altre minacce infondate progettate per rafforzare un partner di lunga data, interferire con le nostre CPU leader nelle prestazioni e aumentare le percentuali di royalty indipendentemente dagli ampi diritti previsti dalla nostra licenza di architettura. Con un processo che si avvicina rapidamente a dicembre, il disperato stratagemma di Arm sembra essere un tentativo di interrompere il processo legale e la sua richiesta di risoluzione è completamente infondata. Siamo fiduciosi che i diritti di Qualcomm ai sensi del suo accordo con Arm saranno confermati. La condotta anticoncorrenziale di Arm non sarà tollerata ” .

ARTICOLO ORIGINALE : Se seguite il settore tecnologico , saprete che il rapporto tra Qualcomm e ARM è in evoluzione da un po’ di tempo. Di recente, Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon 8 Elite SoC per i dispositivi di punta. La nuova piattaforma hardware si basa su core Oryon personalizzati invece che su quelli Cortex “vanilla” di ARM. Sembra che ARM non la stia prendendo troppo bene, dato che ha annullato l’accordo di licenza per la progettazione di chip che aveva con Qualcomm.

Tutto è iniziato nel 2021 con l’acquisizione di Nuvia da parte di Qualcomm

L’origine degli scontri legali tra Qualcomm e ARM risale al 2021, quando il produttore di chip ha acquistato Nuvia. L’obiettivo principale di Qualcomm con l’acquisto era quello di potenziare lo sviluppo di core personalizzati per i suoi chip. I core Oryon, rilasciati nei chip Snapdragon X per laptop ARM, sono un prodotto di quell’operazione.

Acquistando Nuvia, Qualcomm ha ereditato tutti i suoi accordi di licenza e gli sviluppi. Nuvia aveva i suoi accordi con ARM, che non acconsentì al trasferimento delle licenze. Credevano che Qualcomm avesse bisogno di ottenere l’autorizzazione tramite una rinegoziazione del contratto. Ciò non accadde mai, lasciando ARM estremamente delusa. Pertanto, ARM afferma che se Qualcomm non rispetta le sue richieste, i progetti basati sugli sviluppi di Nuvia dovrebbero essere distrutti.

ARM ha annullato la licenza di progettazione dei chip di Qualcomm prima del processo

Il processo tra le due aziende è programmato per dicembre, ma ARM ha scelto di non aspettare e ha sospeso i suoi accordi di licenza per la progettazione di chip con Qualcomm . L’azienda ha inviato un avviso di cancellazione di 60 giorni, il che significa che se non si raggiunge un accordo tra entrambe le parti prima di 60 giorni, Qualcomm potrebbe dover interrompere la vendita di chip con core Oryon personalizzati. Ciò include Snapdragon 8 Elite e la serie Snapdragon X. Chip come Snapdragon 8 Gen 3 non sarebbero interessati poiché utilizzano core ARM Cortex.

Qualcomm sembra non preoccuparsi della minaccia di ARM . “Con un processo che si avvicina rapidamente a dicembre, il disperato stratagemma di Arm sembra essere un tentativo di interrompere il processo legale e la sua richiesta di risoluzione è completamente infondata”, ha affermato un rappresentante di Qualcomm. “Siamo fiduciosi che i diritti di Qualcomm ai sensi del suo accordo con Arm saranno confermati. La condotta anticoncorrenziale di Arm non sarà tollerata”, ha aggiunto.

Qualcomm è anche convinta dell’invalidità della disdetta di 60 giorni . La società intende risolvere la questione in tribunale durante il processo di dicembre. Inoltre, Qualcomm sostiene che ARM sta adottando pratiche anticoncorrenziali. “Questo è più o meno lo stesso da parte di ARM: altre minacce infondate progettate per rafforzare un partner di lunga data, interferire con le nostre CPU leader nelle prestazioni e aumentare le royalty indipendentemente dagli ampi diritti previsti dalla nostra licenza di architettura”, ha affermato il rappresentante.

Un potenziale impulso allo sviluppo dell’architettura RISC-V

Il corso degli eventi nelle prossime settimane rimane incerto. Non è chiaro se Qualcomm dovrà cedere alle richieste di ARM per continuare a vendere chip basati su Oryon. In ogni caso, questa mossa probabilmente darà impulso allo sviluppo di RISC-V, un’architettura mobile open source. Quest’ultima è un’iniziativa di Qualcomm e Google a favore di un ecosistema hardware mobile più equo.

VIA