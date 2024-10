Android 15: tutto quello che devi sapere

Sei mesi dopo il rilascio della prima anteprima per sviluppatori, Android 15 è finalmente disponibile per i dispositivi Google Pixel. È stato inviato ad AOSP il mese scorso e abbiamo visto alcuni altri produttori lanciare Android 15. Quindi era ora che i Pixel ricevessero l’aggiornamento.

Google ha rilasciato la prima anteprima per sviluppatori il 16 febbraio 2024 e la versione stabile finale è stata rilasciata il 15 ottobre 2024. Sono passati quasi sei mesi da quel giorno.

Quindi, cosa c’è di nuovo in Android 15 ? In superficie, non sembra molto. Ma se approfondiamo, c’è parecchio che è cambiato. Abbiamo raccolto le 15 principali funzionalità di Android 15 , che vale la pena di controllare. Altrimenti, ecco tutto ciò che devi sapere su Android 15.

Come si chiamerà Android 15?

Pubblicamente, Google ha eliminato i nomi dei dessert dalle nuove versioni di Android. Tuttavia, è ancora utilizzato internamente e Android 15 utilizza la lettera “V”. Quindi Android 15 è chiamato internamente Android V o gelato alla vaniglia. Questo segue Upside Down Cake per Android 14 e Tiramisù per Android 13. Ecco le versioni più recenti di Android e i loro nomi di dessert. Mi chiedo cosa sarà Android 16 con “W” l’anno prossimo?

Android 10 – Crostata di mele cotogne

Android 11 – Torta di velluto rosso

Android 12 – Cono di neve

Android 13 – Tiramisù

Android 14 – Torta capovolta

Android 15 – Gelato alla vaniglia

Quando verrà rilasciato Android 15?

In genere, Google pubblicherà un’anteprima per sviluppatori o una beta ogni mese fino ad agosto. Poi, ad agosto, settembre o ottobre, inizierà a essere distribuita la versione stabile finale. Negli ultimi anni, la distribuzione è cambiata un po’, arrivando addirittura a metà agosto per Android 13 nel 2022 o a metà ottobre per Android 12 nel 2021 e Android 14 nel 2023. Ecco le date di rilascio stabili per le precedenti versioni di Android:

Android 14 – ottobre 2023

Android 13 – Agosto 2022

Android 12 – ottobre 2021

Android 11 – Settembre 2020

Android 10 – Settembre 2019

er la prima volta, Google sta rilasciando Android 15 su AOSP circa un mese prima del suo arrivo sui dispositivi Pixel. Android 15 era disponibile nell’Android Open Source Project il 3 settembre 2024, mentre l’aggiornamento Pixel dovrebbe arrivare a ottobre.

Aggiornamento : Android 15 è stato distribuito sui dispositivi Google Pixel il 15 ottobre 2024.

Qual è il programma di anteprima e beta per sviluppatori?

La prima anteprima per sviluppatori è stata lanciata il 15 febbraio 2024. Di solito riceviamo una nuova anteprima per sviluppatori o beta quasi ogni mese. Il programma completo è riportato di seguito.

Ci aspettiamo due anteprime per sviluppatori a febbraio e marzo . Poi, il ciclo beta inizia ad aprile, con quattro beta al mese fino a luglio. Dopo di che c’è la versione finale, per la quale Google non aggiunge un mese questa volta; potrebbe essere già ad agosto o anche a ottobre, come abbiamo visto negli ultimi anni.

Anteprima per sviluppatori 1

Anteprima per sviluppatori 2

Beta pubblica 1

Beta pubblica 1.1

Beta pubblica 1.2

Beta pubblica 2

Beta pubblica 2.1

Beta pubblica 2.2

Beta pubblica 3

Public Beta 3.1

Beta pubblica 4

Beta pubblica 4.1

Beta pubblica 4.2

Android 15 spinto su AOSP

Android 15 spinto sui dispositivi Pixel

Quali dispositivi riceveranno Android 15?

Al momento, possiamo parlare solo della gamma di smartphone Google Pixel . Google afferma che Pixel 6 e successivi saranno gli unici dispositivi in ​​programma per ricevere Android 15. Ecco l’elenco completo dei Pixel:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Piegatura pixel

Tavoletta Pixel

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro pieghevole

Quali sono le novità di Android 15?

Finora, Android 15 è molto incentrato sugli sviluppatori, da qui lo stato di “anteprima per sviluppatori”. La maggior parte delle modifiche sono modifiche nascoste che sviluppatori e OEM potranno utilizzare nelle loro app e nei loro telefoni. Ma ecco un breve elenco di ciò che abbiamo finora.

Google Maps offline per Wear OS

Anche Wear OS non è stato escluso quest’anno, in quanto riceverà una nuova funzionalità di Google Maps in Android 15. Ciò ti consentirà di archiviare mappe offline sul tuo telefono e di accedervi sullo smartwatch. Poiché gli smartwatch in genere non hanno così tanto spazio di archiviazione. Ora sarai in grado di navigare in una nuova città con facilità, anche senza una connessione Internet.

Archiviazione delle app migliorata

Ora, l’archiviazione delle app non è una novità su Android, ma sta migliorando, a partire da Android 15 Beta 1. Google sta rendendo più facile per gli utenti liberare spazio sui loro dispositivi Android con questa funzionalità. Puoi archiviare e decomprimere facilmente le app quando necessario. Una cosa importante da ricordare tra l’archiviazione e la disinstallazione è che, con l’archiviazione, i tuoi dati utente rimangono sul tuo telefono. Quindi, decomprimere l’app è un gioco da ragazzi. Disinstallare l’app significa che dovresti effettuare nuovamente l’accesso, modificare di nuovo tutte le tue impostazioni, ecc.

Visualizzazione predefinita edge-to-edge per le app destinate ad Android 15

Un’altra novità di Android 15 Beta 1 sono alcuni nuovi strumenti per gli sviluppatori. Google sta semplificando l’implementazione della visibilità del display edge-to-edge per le app, in modo che gli sviluppatori possano facilmente far sì che l’app occupi l’intero schermo con migliori target touch.

Per l’utente, ciò significa che le app dovrebbero apparire da un bordo all’altro e posizionare il contenuto dietro le barre predefinite e di sistema, che saranno trasparenti o traslucide.

Blocco antifurto

C’è una nuova funzionalità Theft Detection Lock su Android 15 , che usa l’intelligenza artificiale per aiutarti a proteggere i tuoi dati. In pratica, se il tuo telefono rileva che qualcuno ti ha rubato qualcosa e sta cercando di scappare, andare in bici o in auto, bloccherà automaticamente il tuo dispositivo. Remote Lock funziona ancora per bloccare rapidamente il tuo dispositivo usando il tuo numero di telefono e un semplice controllo di sicurezza. Questa è in realtà una funzionalità che verrà resa disponibile per dispositivi Android 10 e successivi.

Con Android 15, Google sta introducendo protezioni aggiuntive che impediranno ai ladri di indovinare le tue password e di accedere a informazioni sensibili. Google sta aggiungendo requisiti di autenticazione per le impostazioni prese di mira dai ladri, come la rimozione della SIM o la disattivazione di Trova il mio dispositivo, e bloccherà il tuo dispositivo se rileva più tentativi falliti per app e impostazioni.

Migliore fotocamera per condizioni di scarsa illuminazione

Google sta apportando alcune modifiche all’app della fotocamera su Android 15. La prima è Low Light Boost. Questa funzionalità migliora le anteprime in condizioni di scarsa illuminazione, così puoi inquadrare meglio i tuoi scatti notturni e scansionare i codici QR quando la luce è estremamente limitata. Google sta inoltre offrendo agli utenti nuove opzioni per darti un controllo più preciso sul flash, così puoi regolare l’intensità sia per i flash singoli che per la modalità flash continua.

Prestazione

Google sta anche apportando alcune modifiche per migliorare le prestazioni e la qualità delle app su tutti i dispositivi Android sul mercato. L’Android Dynamic Performance Framework è in fase di aggiornamento. Ora ha una nuova modalità di risparmio energetico per le sessioni di suggerimento per indicare che i thread associati dovrebbero preferire il risparmio energetico alle prestazioni.

Le durate di lavoro di GPU e CPU possono essere entrambe segnalate durante le sessioni di suggerimento, il che consentirà a CPU e GPU di regolare le frequenze insieme per soddisfare al meglio le richieste del carico di lavoro. Sono state aggiunte anche soglie di headroom termico , che interpreteranno il possibile stato di limitazione termica in base alla previsione di headroom.

Spazio privato

Novità in Android 15 è una funzionalità chiamata “Spazio Privato”. Come indica il nome, questa ti consentirà di nascondere le tue app e i tuoi dati più sensibili ad altre persone. Ciò include le notifiche da app specifiche che si trovano nel tuo Spazio Privato . Può anche essere nascosto automaticamente quando il telefono è bloccato.

Quando il mio telefono riceverà Android 15?

Come già accennato, Google ha avviato il lancio di Android 15 il 15 ottobre 2024 per i dispositivi Pixel supportati. Si tratta di Pixel 6 e successivi. Nelle prossime settimane dovremmo vedere annunci da altri OEM su quali dispositivi saranno aggiornati ad Android 15. Ovviamente, Galaxy S24 , Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 saranno aggiornati poiché sono destinati a ricevere sette anni di aggiornamenti.

VIA