Android 16 potrebbe arrivare mesi prima del previsto

Molti stanno ancora aspettando la prima versione stabile di Android 15 sui loro dispositivi Pixel. Quest’anno, Google ha lanciato prima i suoi nuovi smartphone Pixel, ma non l’aggiornamento . Detto questo, la potenziale data di rilascio di Android 16 è trapelata e sarebbe molto prima di quanto ti aspetti.

Di solito, dovresti aspettare fino al Q3 o Q4 dell’anno per ottenere la prima versione stabile di ogni nuovo grande aggiornamento Android. Di solito è preinstallato sui nuovi telefoni Google Pixel, ma la gamma Pixel 9 è arrivata prima del solito. Gli ultimi report suggeriscono che Google inizierà il lancio OTA il 15 ottobre. Bene, si dice che Android 16 dovrebbe essere disponibile a partire dal Q2 2025.

La data di rilascio di Android 16 trapelata nella documentazione di Android 15

L’esperto di Android Mishaal Rahman ha trovato diversi riferimenti al Q2 2025 come finestra di rilascio di Android 16 nel Compatibility Definition Document (CDD) per Android 15. Da Android 14 QPR2, Google ha reso più facile “monitorare” quando arrivano i prossimi aggiornamenti Android. Ogni aggiornamento trimestrale (QPR) di Android ora riporta un codice associato alla sua finestra di lancio.

Ad esempio, Android 14 QPR2 utilizza l’etichetta “24Q1” e Android 14 QPR3 utilizza l’etichetta “24Q2”. Android 15 utilizza l’etichetta “24Q3”, mentre Android 15 QPR1 riporta l’etichetta “24Q4”. È interessante notare che la data prevista per il lancio stabile di Android 15 sui dispositivi Pixel è un po’ al di fuori del suo intervallo (Q3 2024). Tuttavia, Vivo ha già iniziato a inviare Android 15 stabile ad alcuni telefoni di punta.

I commenti degli sviluppatori AOSP indicano anche un annuncio per il secondo trimestre del 2025

Per quanto riguarda Android 16, il CDD di Android 15 afferma che il prossimo grande aggiornamento del sistema operativo ha il nome in codice “25Q2”. Questo non è l’unico indizio che punta a tale finestra di rilascio per l’aggiornamento. Rahman ha anche individuato suggerimenti nei commenti degli sviluppatori sulle patch AOSP in sospeso. Ad esempio, un commento degli sviluppatori riguardante una patch che introduce una versione minima del kernel Linux per Android 16 indica la sua implementazione in “25Q2/Android W”. Sì, internamente, gli sviluppatori AOSP identificano ancora diverse versioni di Android con lettere.

C’è un altro indizio in una patch che implementa una nuova API nello stack Bluetooth di Android. Un commento dello sviluppatore chiarisce perché non hanno ancora implementato la patch. In pratica, stanno aspettando la versione 25Q2 perché 24Q4 “non consentirà alcuna modifica API”. Se non lo sai, Android consente modifiche API solo nelle versioni principali. Quindi, tutti i segnali indicano un annuncio di Android 16 nel Q2 2025. Ciò sarebbe fino a tre mesi prima della solita attesa. La notizia potrebbe compensare gli acquirenti della serie Pixel 9 per non aver ricevuto Android 15 dalla scatola.

Un nuovo modello di sviluppo basato sul trunk accelererebbe i nuovi grandi aggiornamenti Android

Secondo Rahman, il team di sviluppo Android è passato a un modello di sviluppo basato su trunk. Quest’ultimo non solo può migliorare la stabilità della piattaforma, ma anche accelerare i tempi di sviluppo. Quindi, puoi aspettarti di vedere più frequenti rilasci anticipati di grandi aggiornamenti Android da ora in poi.

VIA