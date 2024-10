Anteprima Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+: data di uscita, specifiche, prezzo e altro

La serie Samsung Galaxy S25 dovrebbe arrivare all’inizio del 2025 e il Galaxy S25 è il modello base in questa equazione. Ancora una volta, ci aspettiamo di vedere tre dispositivi come parte della serie, il Galaxy S25, il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra. In questo articolo, ci concentreremo sul Galaxy S25 e sul Galaxy S25+, poiché ci aspettiamo che siano molto simili. Affronteremo il Galaxy S25 Ultra in un articolo separato.

Le informazioni riguardanti l’intera serie Galaxy S25 trapelano da un bel po’ di tempo ormai. Tali fughe di notizie e voci erano per lo più incentrate sul Galaxy S25 Ultra, ma sono emerse anche alcune informazioni per gli altri due telefoni. Quindi, vediamo cosa ci riserveranno il Galaxy S25 e il Galaxy S25+, va bene?

Questo articolo verrà aggiornato regolarmente con nuove informazioni su Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+ (questo è un articolo di anteprima) — sia teaser ufficiali che fughe di notizie credibili, voci e dichiarazioni di insider — non appena saranno disponibili in vista dell’uscita del prossimo smartphone Android. L’ultimo aggiornamento è stato effettuato il 23 ottobre 2024 .

Quando usciranno i Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+?

Considerando che è ancora presto, non abbiamo davvero una stima della data di rilascio per i telefoni Galaxy S25. Tuttavia, la serie Galaxy S24 è stata lanciata il 17 gennaio, mentre la serie Galaxy S23 è arrivata il 1° febbraio. È lecito supporre che la serie Galaxy S25 verrà lanciata nel primo trimestre del 2025. In realtà ci aspettiamo che arrivino a gennaio, più o meno nello stesso periodo della serie Galaxy S24 quest’anno. Quindi o all’inizio di gennaio o a metà gennaio. Sì, tutti e tre gli smartphone verranno lanciati contemporaneamente, i due su cui ci stiamo concentrando qui e il Galaxy S25 Ultra.

Quali modelli arriveranno?

Sono quasi certamente in arrivo tre dispositivi della serie Galaxy S25, Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Si prevede che Galaxy S25 e Galaxy S25+ saranno piuttosto simili, come lo erano l’anno scorso, motivo per cui ci concentriamo su di loro qui. L’unica differenza in termini di design dovrebbe essere la dimensione. Un rumor ha persino suggerito che potremmo ottenere solo modelli alimentati da Exynos, senza le varianti Snapdragon, il che è interessante, anche se probabilmente non è vero. È probabile che vedremo entrambe le varianti Exynos e Snapdragon del Galaxy S25 , come suggerito da recenti rumor.

Quanto costeranno i Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+?

Finora non sono emerse informazioni specifiche sui prezzi dei Galaxy S25 e Galaxy S25+. È possibile che i prezzi rimangano gli stessi, anche se un rumor suggerisce un aumento dei prezzi , dovuto principalmente ai prezzi dei chip di Qualcomm. Il Galaxy S24 aveva un prezzo di $ 799,99 al lancio, mentre il modello “Plus” partiva da $ 999,99. È facilmente possibile che Samsung mantenga quei prezzi. Non pensiamo che arriverà uno sconto, mentre è possibile un leggero aumento dei prezzi. Questa è solo un’ipotesi plausibile a questo punto, però, dovremo aspettare qualche informazione effettiva su questo.

Come saranno i Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+?

Samsung utilizza lo stesso linguaggio di design da anni ormai. Molte persone pensano che sia giunto il momento di cambiare, anche se questa volta non accadrà. Certo, Samsung apporterà alcune modifiche al Galaxy S25 e al Galaxy S25+, ma solo minime. Il Galaxy S25 Ultra vedrà un cambiamento più evidente, tuttavia. Come lo sappiamo? Bene, abbiamo svelato in esclusiva i design del Galaxy S25 e del Galaxy S25+ , oltre a quello del Galaxy S25 Ultra. Se dai un’occhiata alle due gallerie qui sotto, sarai in grado di vedere entrambi i telefoni.

L’unica modifica importante rispetto ai loro predecessori sono i lati. Il Galaxy S25 e il Galaxy S25+ avranno lati piatti tutt’intorno. Si assottiglieranno verso i bordi ma saranno piatti. Entrambi gli smartphone avranno display piatti con un foro per la fotocamera al centro del display in alto. Le cornici attorno a quei display saranno sottili. Il fatto è che il Galaxy S25 avrà cornici più sottili del Galaxy S25+ . Quelle del Galaxy S25+ saranno fondamentalmente le stesse del Galaxy S24+.

Entrambi questi smartphone saranno realizzati in alluminio e vetro ancora una volta. Saranno di nuovo incluse tre fotocamere sul retro. Il posizionamento della fotocamera rimarrà invariato, ma il design dell’obiettivo della fotocamera è nuovo . Sembrerà una calamita per la polvere, poiché la parte superiore sarà più larga dello stelo effettivo e consentirà alla polvere di trovare il suo posto dove non dovrebbe. Samsung insiste nel far sporgere ciascuna delle fotocamere direttamente dalla piastra posteriore, senza una copertura dedicata per tutte e tre contemporaneamente, e questa nuova modifica non farà che peggiorare le cose in termini di polvere. Vale anche la pena di dire che lo spessore dell’obiettivo della fotocamera sui due telefoni sarà di soli 1,8 mm. Nota che sono apparse anche alcune unità fittizie , nel caso volessi darci un’occhiata.

Quali specifiche avranno il Samsung Galaxy S25 e il Galaxy S25+?

Siamo ben lontani dall’avere tutti i pezzi del puzzle in termini di specifiche, ma alcuni bocconcini sono già emersi. Un rumor suggeriva che la serie Galaxy S25 utilizzerà un chip Exynos a livello globale . Un altro rumor sosteneva che tutti i modelli Galaxy S25 includeranno un chip Snapdragon, abbandonando del tutto Exynos . Un terzo rumor sostiene che anche MediaTek potrebbe essere nel mix . Quindi… chi è? Bene, il rumor più fresco proviene da un noto informatore, Ice Universe, che afferma che tutti e tre gli smartphone Galaxy S25 utilizzeranno lo Snapdragon 8 Elite . Dice che MediaTek Dimensity 9400 ed Exynos 2500 non faranno affatto parte del pacchetto. Probabilmente è così.

Come già accennato nell’ultima sezione, il Galaxy S25 avrà un display più grande, un pannello da 6,36 pollici. Potrebbe comunque essere un pannello fullHD+. Una cosa è certa, tutti e tre i telefoni includeranno display LTPO AMOLED con frequenze di aggiornamento adattive (1-120 Hz). Il modello “Plus” offrirà probabilmente una risoluzione più alta rispetto al Galaxy S25. Ci aspettiamo che la protezione Gorilla Armor sia disponibile su tutti e tre i telefoni. In questo modo i riflessi non saranno affatto un problema.

Si spera che utilizzi LPDDR5X e UFS 4.0/4.1 in tutte le varianti

In termini di RAM e storage, è probabile che Samsung utilizzerà RAM LPDDR5X e storage flash UFS 4.0 su tutti i modelli. C’è una piccola possibilità che venga utilizzato storage UFS 5.0 o UFS 4.1 . Le probabilità non sono così alte, quindi non illuderti. È ora di un aumento di RAM, però. Il Galaxy S24 è arrivato con 8 GB di RAM per il suo modello base e ci aspettiamo che Samsung aumenti fino a 12 GB di RAM con il Galaxy S25. Speriamo che RAM LPDDR5X e UFS 4.0 vengano utilizzati in tutte le varianti. Samsung ha l’abitudine di non farlo. Il Galaxy S24 base , ad esempio, utilizza storage flash UFS 3.1, invece di UFS 4.0.

La situazione della telecamera rimane un mistero

Il Samsung Galaxy S25 Ultra vedrà solo un cambiamento per quanto riguarda le sue fotocamere posteriori. Verrà utilizzata una nuova fotocamera ultrawide , mentre le altre tre fotocamere rimarranno le stesse del Galaxy S24 Ultra. Non siamo sicuri di cosa accadrà con il Galaxy S25 e il Galaxy S25+, tuttavia. Finora non sono emerse informazioni specifiche in merito alle configurazioni delle loro fotocamere. Il fatto che Samsung non stia pianificando importanti aggiornamenti per il Galaxy S25 Ultra non sembra promettente per gli altri due telefoni, tuttavia.

Arriva la “Battery AI”

Il Galaxy S25 e il Galaxy S25+ avranno una capacità della batteria invariata, il che significa che i due telefoni includeranno batterie da 4.000 mAh e 4.900 mAh . Samsung potrebbe anche utilizzare “Battery AI” per aumentare la durata della batteria del telefono. Battery AI sarà presumibilmente in grado di aumentare la durata della batteria fino al 10%. In un’altra indiscrezione, si diceva che non dovremmo aspettarci che la tecnologia della batteria impilata faccia parte della serie Galaxy S25. Samsung apparentemente aspetterà la serie Galaxy S26 per implementarla.

