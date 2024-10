Apple non ha piani per un anello intelligente

Sebbene gli anelli intelligenti con funzionalità di salute siano diventati sempre più popolari, Apple non ha in programma di entrare nel mercato degli anelli intelligenti, secondo Mark Gurman di Bloomberg . Mentre Apple ha esplorato l’idea, non c’è nessuno sviluppo attivo di un anello in corso in questo momento, e Apple non ha in programma di lanciare un anello.

Gli anelli intelligenti sul mercato di aziende come Oura misurano la frequenza cardiaca, tracciano la temperatura corporea e hanno capacità di tracciamento del sonno, tutte funzioni dell’Apple Watch. Se Apple rilasciasse uno smart ring, avrebbe lo stesso set di funzionalità dell’Apple Watch e probabilmente cannibalizzerebbe le vendite dell’Apple Watch.

A febbraio, Gurman ha detto che il team industriale di Apple aveva suggerito ad Apple di lavorare su uno smart ring, con il dispositivo che potrebbe fungere da alternativa più economica all’Apple Watch. A quanto pare, i dirigenti Apple non erano interessati e non è avvenuto alcuno sviluppo attivo.

Il rapporto di Gurman ha seguito un rumor di febbraio del sito coreano Electronic Times , che ha affermato che Apple stava “accelerando lo sviluppo” di un anello intelligente che potrebbe essere utilizzato per il monitoraggio della salute. Il sito ha affermato che Apple stava soppesando l’idea di un anello intelligente come ampliamento della sua gamma di dispositivi indossabili, ma tali rumor potrebbero essere stati alimentati dal Galaxy Ring di Samsung.

Samsung ha presentato il Galaxy Ring a luglio insieme ai nuovi smartphone pieghevoli. Progettato per funzionare solo con i dispositivi Galaxy, il Galaxy Ring traccia i movimenti, il sonno, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria, fornendo agli utenti un punteggio giornaliero del sonno e un punteggio energetico.

I nuovi dispositivi Samsung possono alimentare voci sui prodotti Apple perché le due aziende solitamente competono negli stessi mercati, ma ci sono alcuni casi in cui Apple non ha seguito le orme di Samsung. Samsung ha smartphone pieghevoli da anni ormai, e Apple sembra ancora non avere piani concreti per un iPhone pieghevole .

Apple ha brevettato dispositivi simili ad anelli, e questi brevetti hanno anche dato origine a voci su “iRing”, ma Apple brevetta ogni genere di cose strane che non arrivano mai al lancio.

Gurman è una fonte affidabile di informazioni sui piani futuri di Apple, ma c’è ancora chi sembra pensare che un anello Apple sia in arrivo. CCS Insight ha detto a CNBC proprio questa settimana che Apple potrebbe lanciare un “anello connesso” per rivaleggiare con Samsung entro il 2026.

Invece di lanciare un anello, Apple potrebbe invece abbassare il prezzo dell’Apple Watch. L’ Apple Watch SE di prossima generazione , previsto per il 2025, dovrebbe includere una cassa in plastica che potrebbe portare costi inferiori e maggiore appeal per i clienti che cercano qualcosa di economico e durevole, sia per sé che per i propri figli.

