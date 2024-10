Come aggiornare il tuo smartphone Google Pixel ad Android 15

Android 15 è finalmente arrivato! È l’ultima e migliore versione di Android direttamente da Google . Dopo una lunga strada di anteprime per sviluppatori e beta, l’aggiornamento è ora in distribuzione sui dispositivi Pixel. Ecco come puoi aggiornare il tuo telefono ad Android 15. Naturalmente, se non vuoi aspettare che l’OTA arrivi sul tuo dispositivo, abbiamo pensato anche a te.

Quali dispositivi Pixel riceveranno Android 15?

I seguenti dispositivi Pixel riceveranno l’OTA per Android 15.

Come posso effettuare l’aggiornamento ad Android 15?

Aggiornare ad Android 15 è abbastanza semplice. Ma prima di iniziare il processo di installazione, ci sono alcune cose che potresti voler tenere a mente. Assicurati di eseguire il backup del tuo dispositivo in anticipo. Nel caso in cui qualcosa vada storto e tu debba fare un ripristino forzato, o i tuoi dati vengano danneggiati durante il processo di installazione e tu li perda tutti. Avere un backup ti salverà sicuramente.

Ora, ci sono alcuni modi per eseguire l’aggiornamento ad Android 15. Innanzitutto, il modo più semplice.

Aggiornamento tramite OTA

Naturalmente, puoi aspettare che l’aggiornamento arrivi sul tuo dispositivo. Ecco come continuare a controllare.

Apri l’ app Impostazioni .

Tocca Sistema .

Quindi tocca Controlla aggiornamenti .

Tocca Aggiornamenti software .

Ora tocca Controlla aggiornamenti .

Se estrae l’aggiornamento, vai avanti e inizia a scaricarlo. Ora, ci vorrà un po’ di tempo, i dispositivi Pixel sono notoriamente lenti ad aggiornarsi, anche con gli aggiornamenti più piccoli.

Caricamento laterale dell’OTA

Questo metodo successivo è un po’ più difficile e ha più passaggi. Dovrebbe essere usato solo se il tuo telefono, per qualche motivo, non riceve gli OTA nel modo normale. Oppure, sei semplicemente impaziente e vuoi l’aggiornamento subito.

In pratica, quello che farai qui è prendere lo zip dei file che sono stati modificati e trasferirlo sul tuo dispositivo per forzare l’aggiornamento. Dovrai prestare molta attenzione qui, perché ci sono molti passaggi e se sbagli qualcosa, probabilmente non funzionerà.

Per prima cosa, dovrai scaricare l’ Android SDK dal sito web Android Developer.

Quindi dovrai aprire un prompt dei comandi o un terminale (a seconda del sistema operativo del tuo laptop o desktop) nella cartella che contiene platform-tools.

Abilita le impostazioni sviluppatore e il debug USB

Ora che l’SDK è installato, il passo successivo è abilitare le impostazioni sviluppatore e il debug USB, che ti consentiranno di passare al passo successivo.

Per farlo, per prima cosa vai su Impostazioni .

Quindi scorri verso il basso fino a Sistema e tocca Informazioni sul telefono .

Poi, tocca sette volte il numero di build . Dopo averlo toccato sette volte, apparirà una finestra di dialogo in fondo allo schermo che dice “ora sei uno sviluppatore”.

Premi Indietro per arrivare alla pagina principale delle impostazioni. Ora dovresti vedere un’opzione Opzioni sviluppatore .

Vai su Opzioni sviluppatore e trova Debug USB .

Attivare l’interruttore per il debug USB .

Ora collega lo smartphone al computer e fai clic su “OK” nella finestra di dialogo sul telefono che ti chiede di consentire il debug USB durante la connessione al computer.

Puoi usare il comando adb devices nel prompt dei comandi o nel terminale per assicurarti che stia leggendo anche il tuo dispositivo. Se dice “non autorizzato”, significa che devi comunque dargli l’autorizzazione.

Sblocco del bootloader

Prima di poter fare qualsiasi cosa, dovrai sbloccare il bootloader. Questa è un’altra grande caratteristica di vendita per uno smartphone Pixel. Il fatto che puoi sbloccare facilmente il bootloader.

Per iniziare, dovrai spegnere completamente il telefono. Quindi tieni premuti il ​​pulsante di accensione e il pulsante di riduzione del volume. Questo ti porterà al menu del bootloader.

In alternativa, è possibile utilizzare il prompt dei comandi e digitare adb reboot bootloader .

Ora, per sbloccare effettivamente il bootloader, dovrai usare il comando fastboot flashing unlock .

Tornando al tuo telefono, apparirà una finestra di dialogo che ti chiederà se sei sicuro di voler sbloccare il bootloader. Poiché ripristinerà le impostazioni di fabbrica del tuo dispositivo. Usa i pulsanti del volume per evidenziare sì o no, quindi usa il pulsante di accensione per confermare.

Una volta fatto ciò, digitare fastboot reboot-bootloader .

Flashing di un’immagine di aggiornamento OTA

Ora, è finalmente giunto il momento di flashare quell’OTA. Ovviamente, se lo hai già fatto prima, probabilmente non devi preoccuparti di quegli ultimi due passaggi.

E funziona anche senza sbloccare il bootloader. Ma per flashare effettivamente l’intera immagine di fabbrica, dovrai sbloccarla.

Nel prompt dei comandi o nella finestra del terminale, digita adb devices per assicurarti che il dispositivo sia connesso.

Ora, metterai il dispositivo in modalità bootloader. Puoi spegnerlo e poi premere e tenere premuti il ​​pulsante di accensione e il pulsante di riduzione del volume. Oppure digita adb reboot bootloader nel prompt dei comandi.

Ora, userai il pulsante di riduzione del volume e lo premerai due volte. Finché non avrai fatto scorrere verso il basso fino all’opzione Modalità di ripristino. Quindi premi il tasto di accensione per selezionarla. Una volta fatto ciò, sembrerà che il tuo telefono si stia riavviando, quindi mostrerà un Android con un punto esclamativo rosso sopra. Ora non agitarti e non pensare che il tuo telefono sia morto, questo dovrebbe accadere. Tieni premuto il tasto di accensione e premi il tasto di aumento del volume. Ora sarai in modalità di ripristino.

In modalità di ripristino, non premere il pulsante di riduzione del volume finché non avrai evidenziato l’ opzione Applica aggiornamento da ADB e poi premuto il pulsante di accensione per selezionarla.

Nel prompt dei comandi, digita adb sideload [file OTA].zip come comando. Cambierai [file OTA] con il nome del file ota. Di solito è più facile rinominare il file, quindi non è una stringa casuale di numeri e lettere.

In modalità di ripristino, verrà mostrato lo stato dell’aggiornamento che viene inviato al telefono. A seconda delle dimensioni, potrebbero volerci alcuni minuti prima che venga inviato completamente. Ma una volta che lo è, il telefono si riavvierà tornando alla normale schermata Android.

E poi sei pronto. Hai caricato con successo un OTA sul tuo smartphone Pixel.

Ecco quanto è facile aggiornare il tuo smartphone Google Pixel ad Android 15.

VIA