Galaxy Z Fold 6 Special Edition appare in due immagini; in arrivo un importante miglioramento

Il Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition è un imminente smartphone pieghevole su cui molte persone hanno puntato gli occhi, ed è appena apparso in due nuove immagini . Tali immagini sono state condivise da Evan Blass, uno dei più noti informatori in circolazione.

Sono emerse due nuove immagini del Galaxy Z Fold 6 Special Edition

Potete dare un’occhiata alla prima immagine sotto questo paragrafo. Mostra l’isola della fotocamera del telefono sul retro. Saranno incluse tre fotocamere, e l’isola della fotocamera sporgerà parecchio sul retro. Sfortunatamente, nessuna delle due sarà una fotocamera con teleobiettivo a periscopio.

La seconda immagine ci mostra il lato destro del dispositivo. Si può vedere chiaramente il pulsante di accensione/blocco che fungerà anche da scanner per impronte digitali, insieme ai pulsanti di aumento e diminuzione del volume sopra di esso. Questa immagine ci mostra anche chiaramente che la cornice sarà piatta sul dispositivo.

Abbiamo svelato in esclusiva il design di questo telefono il mese scorso

Ora, sapevamo già tutto questo, dato che abbiamo svelato in esclusiva il design di questo smartphone il mese scorso . In un’immagine qui sotto, puoi vedere l’immagine con cui l’abbiamo fatto, che offre molte più informazioni relative al design.

Il Galaxy Z Fold 6 Special Edition, o qualunque sia il suo nome finale, avrà un display piatto e anche un retro piatto, oltre alla sua cornice sul lato. Il suo display di copertina avrà un foro per la fotocamera del display centrale.

Il modello che abbiamo condiviso è di colore scuro, anche se non siamo ancora sicuri di come verrà chiamato ufficialmente. Quello che Evan Blass ci ha mostrato ha un colore diverso per la montatura, un colore dorato, a quanto pare.

Il telefono avrà anche pieghe molto meno evidenti

Oltre a queste immagini, è emerso un altro dettaglio. Ice Universe, un altro informatore molto noto, ha affermato che questo smartphone avrà una piega molto meno evidente rispetto al Galaxy Z Fold 6. Si tratta di un gradito miglioramento, poiché la concorrenza cinese lo ha fatto molto tempo fa.

Si noti che si dice che questo smartphone sia disponibile solo in Cina e Corea . Ciò, sfortunatamente, significa che la stragrande maggioranza di voi non sarà in grado di metterne le mani su uno. Bene, potete sempre importarlo. È un peccato, poiché questo modello sarà notevolmente più sottile del Galaxy Z Fold 6 .

Si vocifera che il dispositivo verrà lanciato presto, più avanti in questo mese , in realtà. Samsung non lo ha ancora confermato, però.

VIA