iPhone 18 utilizzerà la tecnologia avanzata del chip da 2 nm che integra 12 GB di RAM

Secondo una fonte autorevole di previsioni accurate sui piani di Apple, gli iPhone del 2026 di Apple utilizzeranno il processo di fabbricazione a 2 nanometri di nuova generazione di TSMC in combinazione con un nuovo metodo di confezionamento che integrerà 12 GB di RAM.

In un post su Weibo pubblicato martedì, l’utente cinese “Phone Chip Expert” ha affermato che il chip A20 di Apple nei modelli iPhone 18 passerà dal precedente packaging InFo (Integrated Fan-Out) al packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), mentre la memoria verrà aumentata a 12 GB.

In termini di differenze nel metodo di confezionamento, InFo consente l’integrazione di componenti, inclusa la memoria, all’interno del package, ma si concentra maggiormente sul packaging single-die in cui la memoria è in genere collegata al SoC principale (come la DRAM posizionata sopra o vicino ai core della CPU e della GPU). È ottimizzato per ridurre le dimensioni e migliorare le prestazioni dei singoli chip.

WMCM, d’altro canto, eccelle nell’integrazione di più chip nello stesso package (da qui la parte “Multi-Chip Module”). Questo metodo consente a sistemi più complessi, come CPU, GPU, DRAM e altri acceleratori personalizzati (ad esempio, chip AI/ML) di essere strettamente integrati in un unico package. Offre una maggiore flessibilità nell’organizzazione di diversi tipi di chip, impilandoli verticalmente o posizionandoli uno accanto all’altro, ottimizzando al contempo la comunicazione tra di essi.

Per quanto riguarda la memoria, tutti gli attuali modelli di iPhone 16 hanno 8 GB di RAM, che è considerato il requisito minimo per Apple Intelligence. L‘analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che si aspetta che l’iPhone 17 Pro del prossimo anno abbia 12 GB di RAM, quindi potrebbe essere che Apple ne faccia un nuovo standard per la successiva serie iPhone 18.

Detto questo, Kuo ritiene anche che solo i modelli “Pro” della serie iPhone 18 utilizzeranno probabilmente la tecnologia di processore 2nm di prossima generazione di TSMC a causa di preoccupazioni sui costi . Nel frattempo, non è chiaro se la tecnologia di fabbricazione e la dimensione della memoria siano indelebilmente intrecciate nei piani di Apple.

Generazioni nanometriche

Termini come “3nm” e “2nm” descrivono generazioni di tecnologie di produzione di chip, ciascuna con il proprio set di regole di progettazione e architettura. Man mano che questi numeri diminuiscono, indicano generalmente dimensioni di transistor più piccole. I transistor più piccoli consentono di impacchettarne di più su un singolo chip, il che in genere si traduce in una maggiore velocità di elaborazione e una migliore efficienza energetica. La serie iPhone 16 di quest’anno si basa su un design di chip A18 costruito utilizzando un processo “N3E” a 3nm di seconda generazione.

TSMC prevede di iniziare a produrre chip da 2 nm verso la fine del 2025 e si prevede che Apple sarà la prima azienda a ricevere chip costruiti con il nuovo processo. TSMC in genere costruisce nuove fabbriche quando ha bisogno di aumentare la capacità produttiva per gestire ordini significativi di chip e TSMC si sta espandendo in modo significativo per la tecnologia da 2 nm.

Il leaker “Phone Chip Expert” ha una comprovata esperienza di previsioni accurate. È stato il primo a rivelare correttamente che i modelli standard di iPhone 14 avrebbero continuato a utilizzare il chip A15 Bionic, mentre il chip A16 più avanzato sarebbe stato esclusivo dei modelli ‌iPhone 14‌ Pro. Più di recente, è stata la prima fonte di informazioni sullo sviluppo da parte di Apple del proprio processore server AI utilizzando il processo a 3 nm di TSMC , con l’obiettivo di una produzione di massa entro la seconda metà del 2025.

VIA