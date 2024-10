La fuga di notizie di Tensor G5 conferma le specifiche principali di Google Pixel 10

Sono trapelate le specifiche principali del prossimo chipset Google Tensor G5. Indicano che Google potrebbe adottare un approccio cauto per bilanciare prestazioni ed efficienza energetica e forse consentire giochi ad alta risoluzione.

Specifiche e caratteristiche del SoC Google Tensor G5

Google ha lanciato di recente la serie Pixel 9. Questi smartphone di punta racchiudono il chipset Tensor G4, progettato in collaborazione con altre aziende. La prossima generazione di chipset Tensor, in particolare Tensor G5 e Tensor G6, sarà completamente progettata da Google e prodotta da TSMC .

Il chipset Tensor G4, che alimenta la serie di smartphone Pixel 9, ha una configurazione 1+3+4, in cui è presente un singolo core ad alte prestazioni, tre core ad alte prestazioni e i restanti quattro sono core ad alte prestazioni.

Il Google Tensor G5 SoC, nome in codice Laguna, sarà presumibilmente dotato di un cluster CPU 1+5+2 . Nello specifico, questo chipset avrà un singolo core prime performance e cinque core performance, mentre i restanti due saranno core efficiency.

Sembra che Google utilizzi cinque core CPU Cortex-A725 per le prestazioni. I due core CPU Cortex-A520 sono destinati alle operazioni di routine in quanto sono core di efficienza.

Lo smartphone Pixel 10 avrà una GPU potente?

Google ha utilizzato le GPU Arm Mali per tutti i suoi chip Tensor passati. Per inciso, le GPU Arm Mali alimentano un gran numero di smartphone Android. Sono disponibili in più livelli di prestazioni e sono ottimizzate per Android.

Per il Tensor G5, Google ha incorporato una GPU di Imagination Technologies (IMG). L’azienda ha etichettato la GPU internamente come DXT-48-1536 . Sembra essere una GPU potente, che funziona a 1,1 GHz.

Grazie alla GPU IMG, gli smartphone della serie Google Pixel 10 dovrebbero supportare il ray tracing, una novità per qualsiasi dispositivo Pixel, nonché un chipset Tensor. Il prossimo smartphone Pixel supporterebbe anche la virtualizzazione GPU, che consente una grafica accelerata in una macchina virtuale. Tali specifiche suggeriscono che i dispositivi della serie Google Pixel 10 potrebbero supportare il gaming ad alta risoluzione.

