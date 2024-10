L’aggiornamento stabile One UI 7 arriverà nel 2025, conferma Samsung

Negli ultimi mesi si è parlato molto di One UI 7. Gli utenti dei dispositivi Galaxy hanno atteso con ansia le notizie ufficiali sulla disponibilità dell’aggiornamento. Secondo i report, la prima beta ha subito diversi ritardi poiché Samsung ha deciso di concentrarsi sul rollout di One UI 6.1.1 . Ora, Samsung ha confermato ufficialmente che l’aggiornamento stabile di One UI 7 verrà rilasciato nel 2025.

Mentre molti si aspettavano notizie riguardanti One UI 7, ciò che Samsung ha detto probabilmente non era ciò che volevano sentire. Attualmente, il gigante sudcoreano sta tenendo la sua conferenza per sviluppatori, dove rivela informazioni sui suoi sviluppi software attuali e futuri. Naturalmente, l’annuncio di One UI 7 era uno degli argomenti sul tavolo.

One UI 7 stabile in arrivo nel 2025 con la serie Galaxy S25

Samsung ha confermato che rilascerà l’ aggiornamento stabile One UI 7 nel 2025 insieme alla serie Galaxy S25 . Rapporti precedenti suggerivano che i telefoni di punta di prossima generazione dell’azienda avrebbero portato One UI 7.1 fuori dagli schemi , ma l’ultima conferma suggerisce un cambio di programma. Le fughe di notizie affermavano che One UI 7.1 avrebbe incluso diverse nuove funzionalità, mentre One UI 7 avrebbe vantato importanti cambiamenti nell’interfaccia utente. Tuttavia, sembra che sarai in grado di provare le nuove funzionalità di One UI 7 prima del 2025.

La prima beta arriverà quest’anno

La prima beta sarà disponibile prima della fine dell’anno, ha affermato l’azienda. Samsung non ha rivelato il motivo del ritardo di One UI 7. Negli ultimi anni, l’azienda aveva la tradizione di rilasciare nuovi aggiornamenti One UI durante il Q4, con la serie Galaxy S che includeva un aggiornamento incrementale One UI x.1.

Purtroppo, Samsung non ha mostrato nulla in merito alle modifiche che avrà l’aggiornamento. Secondo le indiscrezioni, One UI 7 porterà importanti cambiamenti estetici alla skin personalizzata Android di Samsung. L’azienda sta riprogettando l’interfaccia utente, le icone e persino le sue app di sistema. Alcune modifiche trapelate hanno scatenato polemiche tra i fan e questo potrebbe essere il motivo del ritardo. In ogni caso, almeno ora abbiamo la conferma ufficiale del rilascio di One UI 7. Ora che possiamo mettere da parte le speculazioni, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla questione.

VIA