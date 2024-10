Nuovo iPad entry-level con Apple Intelligence in arrivo probabilmente verso la fine del 2025

Secondo quanto ipotizzato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman , il modello di iPad più economico di Apple riceverà un aggiornamento con funzionalità Apple Intelligence verso la fine del 2025 .

Scrivendo nella sua ultima newsletter Power On , Gurman ha affermato che si prevede che l’iPhone SE acquisirà le funzionalità Apple Intelligence a marzo 2025, mentre l’iPad entry-level seguirà “più avanti nel corso dell’anno”. Gurman ha continuato suggerendo che quasi tutti i dispositivi Apple dotati di schermo supporteranno Apple Intelligence entro il 2026.

La cronologia indica un divario significativo dall’ultimo aggiornamento dell’iPad entry-level, avvenuto nell’ottobre 2022. L’aggiornamento ritardato potrebbe essere attribuito ai requisiti tecnici dell’implementazione delle funzionalità AI in un dispositivo economico da 349 $.

L’attuale ‌iPad‌ di decima generazione ha un chip A14 che è stato utilizzato per la prima volta nella gamma iPhone 12 e sta diventando obsoleto. La scelta logica per il prossimo ‌iPad‌ è l’A16 che è stato utilizzato nei modelli iPhone 15, ma se Apple vuole rendere Apple Intelligence il più accessibile possibile, un chip A17 Pro o un chip A18 sarebbero probabilmente necessari.

In particolare, la scorsa settimana Apple ha annunciato l’ultimo iPad mini con supporto Apple Intelligence tramite un comunicato stampa autonomo. L’azienda ha anche abbassato il prezzo dell’iPad 10 esistente e ha smesso di includere un caricabatterie con il dispositivo in Europa. È altamente improbabile che Apple avrebbe cambiato la sua gamma di iPad in questo modo se un iPad 11 fosse stato imminente.

Non è chiaro se Apple abbia ancora intenzione di organizzare un evento incentrato sul Mac a ottobre, ma sembra che in ogni caso questo mese non verrà annunciato un iPad 11.

