Prestazioni del chip Mac M4 svelate nei primi benchmark

Apple ha in programma di lanciare i primi Mac M4 all’inizio di novembre e su Geekbench sono emersi nuovi benchmark per uno dei prossimi modelli , che ci forniscono un’idea delle prestazioni del Mac M4 rispetto all’iPad Pro M4 e ai Mac M3 di precedente generazione.

Il “Mac16,1” sottoposto a benchmark è dotato di una CPU a 10 core e ha ottenuto un punteggio single-core di 3864 e un punteggio multi-core di 15288.

Comparativamente, l’iPad Pro M4 base con CPU a 9 core ha un punteggio single-core aggregato di 3647 e un punteggio multi-core di 13135. I modelli di iPad Pro hanno una CPU a 9 core o una CPU a 10 core a seconda della capacità di archiviazione, e i modelli a 10 core hanno punteggi multi-core più alti di circa 14500 su Geekbench.

Confrontando l’M4 con il chip M3 con CPU a 8 core e GPU a 10 core utilizzato nei Mac dell’anno scorso, le prestazioni single-core sono aumentate del 26,7 percento e quelle multi-core del 30,6 percento. L’ iMac M3 , ad esempio, ha un punteggio single-core di 3048 e un punteggio multi-core di 11708.

Nell’iPad Pro, Apple ha affermato che l’M4 è stato fino al 25 percento più veloce dell’M3 e le prestazioni dell’M4 nei Mac saranno le stesse o migliori. Nota che questo è solo un benchmark, quindi ci saranno alcune variabili nei punteggi quando le macchine saranno effettivamente rilasciate.

I punteggi Metal per uno dei nuovi Mac M4 sono emersi oggi e le prestazioni della GPU sono più o meno alla pari con il chip M4 ‌iPad Pro‌. Mac16,1, che ha 16 GB di RAM, ha ottenuto un punteggio Metal di 57603. M4 ‌iPad Pro‌ ha un punteggio Metal di 53374. I Mac M4 probabilmente funzioneranno un po’ meglio a causa delle differenze termiche, ma ancora una volta, c’è una varianza nei punteggi.

Il chip M4 che appare su Geekbench è lo standard M4 e verrà utilizzato nei modelli Mac mini e MacBook Pro da 14 pollici. Ci aspettiamo anche di vedere chip M4 Pro e M4 Max per i modelli MacBook Pro e ‌Mac mini‌ di fascia alta, e i risultati dei benchmark per quelle macchine non sono ancora emersi. Il chip M3 ha avuto un punteggio Metal di 47414, il che suggerisce che le prestazioni della GPU miglioreranno di circa il 20 percento anno su anno.

È probabile che Apple organizzi un piccolo evento per annunciare i nuovi Mac M4 verso la fine di ottobre, mentre il lancio avverrà il 1° novembre.

VIA