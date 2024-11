Apple probabilmente annuncerà Final Cut Pro 11 per Mac oggi

Nel video di annuncio del Mac mini del mese scorso, Apple ha brevemente menzionato una versione “imminente” di Final Cut Pro per Mac. Riteniamo che Apple probabilmente annuncerà l’aggiornamento più tardi oggi, poiché la conferenza annuale Final Cut Pro Creative Summit inizia oggi e prevede una visita all’Apple Park a partire dalle 14:00, ora del Pacifico, di oggi. Final Cut Pro versione 10.7 è stato mostrato durante lo stesso giorno dell’Apple Park della conferenza dell’anno scorso.

Final Cut Pro ha ricevuto il suo più recente aggiornamento delle funzionalità alla versione 10.8 a giugno. Le nuove funzionalità includevano un effetto Enhance Light and Color, un’opzione Smooth Slo-Mo per immagini al rallentatore, ricerca avanzata e filtro nell’indice della timeline e altro ancora.

Dopo un aggiornamento di correzione di bug ad agosto, Final Cut Pro è ora alla versione 10.8.1. È abbastanza possibile che la prossima versione sarà Final Cut Pro 11, piuttosto che 10.9, dato che Logic Pro è passato dalla versione 10.8.1 alla 11.0 all’inizio di quest’anno.

Abbiamo recentemente riepilogato tre nuove funzionalità che Apple ha già detto arriveranno su Final Cut Pro per Mac più avanti quest’anno, tra cui editing video spaziale, effetti video generati dall’intelligenza artificiale e sottotitoli generati automaticamente dall’intelligenza artificiale. Un’immagine di Final Cut Pro nel video di annuncio del Mac mini del mese scorso ha anche mostrato una funzionalità inedita “Magnetic Mask” che probabilmente consentirà agli utenti di isolare gli oggetti in movimento in primo piano nei video.

Almeno alcune di queste funzionalità saranno probabilmente estese a una versione aggiornata dell’app Final Cut Pro per iPad. Potrebbero esserci anche aggiornamenti alle app complementari di Final Cut Pro Compressor e Motion per Mac e all’app Final Cut Camera per iPhone.

