Apple Vision Pro 2 con chip M5 potrebbe non essere lanciato prima del 2026

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , il visore Vision Pro di seconda generazione di Apple con chip M5 potrebbe essere lanciato entro la fine del 2026.

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On” , Gurman ha affermato che la seconda generazione di Vision Pro si concentrerà su cambiamenti interni come un aggiornamento al chip M5 non ancora annunciato. Questo dispositivo è ora in fase di sviluppo attivo e Gurman si aspetta che arrivi “tra l’autunno del 2025 e la primavera del 2026”. All’inizio di questo mese, l’analista della supply chain di Apple Ming-Chi Kuo ha affermato in modo simile che Apple sta pianificando di rilasciare un Vision Pro aggiornato con il chip M5 e il supporto Apple Intelligence nel 2025.

L’attuale visore Vision Pro di prima generazione contiene il chip M2 , lanciato nel 2022. Entro il 2026, i chip “M6” di Apple saranno probabilmente già all’orizzonte. Un recente rapporto di The Information ha suggerito che la seconda generazione di Vision Pro riutilizzerà in gran parte parti immagazzinate dal modello di prima generazione con “modifiche limitate al suo design fisico”.

Gurman ha aggiunto che Apple ha ingaggiato i suoi dipendenti per aiutarli a valutare il mercato degli occhiali intelligenti e le sensazioni dei consumatori al riguardo. Ciò include dispositivi come Snapchat Spectacles e Meta Ray-Bans, che consentono agli utenti di registrare video, effettuare chiamate telefoniche e ascoltare musica. Gurman ha ipotizzato che Apple potrebbe creare una versione dei suoi AirPods in un fattore di forma degli occhiali.

